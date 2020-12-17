«Снегопад подарков» в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Уже скоро наступит один из любимых праздников миллионов россиян. Новый год — воплощение радости и восторга не только для детей, но и взрослых. Время чудес, путешествий, подарков и исполнения желаний. И чтобы воплотить мечты клиентов в реальность, в преддверии новогодних праздников в сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала акция с розыгрышем призов «Снегопад подарков».

Участники акции могут выиграть более 100 призов: путешествие, годовой запас топлива, а также подарочные сертификаты на бытовую технику, топливо, товары на АЗС.

— Мы очень дорожим нашими клиентами. Предлагаем им не только качественное топливо от производителя, но и проводим многочисленные маркетинговые акции. Участвуя в новогодней акции «Снегопад подарков», клиенты «ТАИФ-НК АЗС» получают реальный шанс стать обладателями ценных подарков от нашей компании, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Чтобы стать участником акции, клиенту необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» на 25 и более литров бензина/сжиженного газа или на 40 и более литров дизельного топлива с использованием карты «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси», зарегистрировать чек на сайте 2021.taifazs.ru, указав специальный код участника, указанный в чеке. Каждый участник может регистрировать неограниченное количество чеков, увеличивая свои шансы на победу.

Акция «Снегопад подарков» продлится до 31 января 2021 года. Успейте принять участие и выиграть один из главных призов — путешествие для всей семьи!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции «Снегопад подарков» можно ознакомиться на сайте taifazs.ru и на корпоративном аккаунте @taif_nk_azs в Instagram.