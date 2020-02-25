«Глобальное потепление» на АЗС ТАИФ-НК

С 21 февраля в сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала акция «Глобальное потепление».

Участники акции получают скидку 5% при предъявлении карты «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» на любой объем топлива АИ-92.

Акционная покупка должна быть совершена единовременно с оплатой за наличный расчет или по банковской карте. Скидка не суммируется с другими действующими акциями на нефтепродукты.

Акция «Глобальное потепление» действует до 31 марта. Подробнее с условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.

