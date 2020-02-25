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«Глобальное потепление» на АЗС ТАИФ-НК

10:00, 25.02.2020
«Глобальное потепление» на АЗС ТАИФ-НК
Фото: taifazs.ru

С 21 февраля в сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала акция «Глобальное потепление».

Участники акции получают скидку 5% при предъявлении карты «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» на любой объем топлива АИ-92.

Акционная покупка должна быть совершена единовременно с оплатой за наличный расчет или по банковской карте. Скидка не суммируется с другими действующими акциями на нефтепродукты.

Акция «Глобальное потепление» действует до 31 марта. Подробнее с условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.

Справка

ТАИФ-НК АЗС — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.

Авто Кировская областьУдмуртияТатарстан
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