Экономить просто с дисконтной картой «Альтернатива» на «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС», успешно работающая на розничном топливном рынке Татарстана, предлагает своим клиентам заправляться только качественным топливом от производителя и при этом получать скидку.

— Наша основная задача — комфортабельные и клиентоориентированные АЗС, на которые приятно заезжать и выгодно заправляться. На сегодняшний день уже можно говорить о реальных преимуществах, которые с каждым днем привлекают все больше клиентов на «ТАИФ-НК АЗС», — отмечает главный инженер компании Шамиль Залялов.

Одно из них — дисконтная программа моментальных скидок «Альтернатива». Программа лояльности успешно стартовала в апреле 2019 года. Ее удобство и выгоду успели оценить большинство водителей, которые заправляются на «ТАИФ-НК АЗС».

При регулярном приобретении любого вида моторного топлива и сжиженного газа максимальные скидки по карте «Альтернатива» могут составить 5%.

Кроме того, предъявляя при оплате карту «Альтернатива», покупатель может получить мгновенную скидку до 3% на сопутствующие товары и услуги на АЗС.

Также на всех АЗС принимается карта-брелок «Альтернатива». Это удобный компактный аналог стандартной пластиковой карты «Альтернатива». Карта изготовлена из прочного пластика и имеет отверстие, которое позволяет прикреплять карту к связке ключей или портмоне.

Важно помнить, что на всех АЗС ГК ТАИФ реализуется только высококачественное топливо марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, поступающее напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» без задержек в пути, и сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Приобрести дисконтную карту «Альтернатива», «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Обо всем подробнее — на сайте taifazs.ru.

Партнерский материал