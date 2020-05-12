Сеть ТАИФ-НК АЗС возобновила работу магазинов в круглосуточном режиме

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 12 мая сеть ТАИФ-НК АЗС возобновила работу магазинов в круглосуточном режиме. С этого дня сопутствующие товары в торговых точках на заправках компании можно приобрести в любое время.



В соответствии с постановлением кабинета министров РТ №374 от 10 мая 2020 г., при посещении объектов розничной торговли необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.



Напомним, во всех магазинах Группы компаний ТАИФ соблюдаются все необходимые санитарные нормы безопасности: несколько раз в день проводится влажная уборка помещений, санитарных узлов, дверных ручек, поручней, витрин и полок дезинфицирующими средствами.



Все сотрудники АЗС обеспечены одноразовыми медицинскими масками, перчатками и антисептиками для регулярной обработки рук.



Партнерский материал