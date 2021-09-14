В сети «ТАИФ-НК АЗС» идет «Сезон охоты»

Фото: Максим Платонов

Поймать удачу возможно с автозаправочной сетью ООО «ТАИФ-НК АЗС». На кону — новый Volkswagen Polo.

В августе на «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Сезон охоты» с розыгрышем ценных подарков. Участники акции могут выиграть более 4 000 призов: путешествия, годовой запас топлива, подарочные сертификаты на бытовую технику, спортивные товары, а также главный приз — автомобиль. Новый Volkswagen Polo 2021 года уже ждет вас на «ТАИФ-НК АЗС».

— Ежегодно сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» радует своих клиентов масштабными интересными акциями с хорошими призами. Число участников увеличивается год от года, что говорит о росте числа клиентов сети и их активности. «Сезон охоты» — это реальный шанс получить «добычу» в виде ценных призов, — уверен коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Чтобы стать участником акции, клиенту необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» на 25 и более литров топлива с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/ohota. Для участия в розыгрыше призов необходимо зарегистрировать три кода участника (три чека). Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!

Розыгрыш подарков пройдет в три этапа: первый этап — с 16 августа по 3 октября 2021 года, второй этап — с 4 октября по 21 ноября 2021 года, третий этап — с 22 ноября 2021 г. по 9 января 2022 года.

Станьте лучшим охотником сезона и выиграйте суперприз! Еще никогда удача не была так близко!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/ohota. Список победителей будет опубликован на сайте taifazs.ru/ohota и в Instagram @taif_nk_azs по окончании каждого этапа.

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