«ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать клиентов выгодными скидками на топливо

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС», работающая в настоящее время под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», не перестает радовать своих клиентов приятными предложениями. Крупнейший топливный ретейлер предоставляет участникам дисконтной программы «Альтернатива» и держателям карт ООО Банк «Аверс» возможность приобретать на выгодных условиях качественное топливо от производителя по акции «Снова 23!».

Весь февраль при покупке от 23 и более литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 с предъявлением карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» или при оплате картой Банка «Аверс» всем клиентам предоставляется повышенная скидка — 4 рубля с каждого литра, 3 рубля — при покупке до 23 литров. При этом на покупку бензина АИ-98, дизельного топлива и сжиженного газа действует фиксированная скидка 2 рубля на любой объем заказа.

Акция «Снова 23!» действует на всех автозаправочных станциях сети до 28 февраля 2023 года.

Предоставляемая скидка не суммируется с другими действующими акциями на нефтепродукты. Владельцы топливных карт в акции не участвуют.

— Заправляться на «ТАИФ-НК АЗС» всегда выгодно! И наши клиенты об этом знают. Мы предлагаем не только качественное топливо, но и высокий уровень обслуживания. Также ежемесячно проводим различные маркетинговые акции, чтобы порадовать наших клиентов, — напоминает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Подробнее с условиями проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также продолжается совместная с Банком «Аверс» акция «Командная игра». Участники акции, приобретая в сети АЗС моторное топливо любого объема с использованием карты Банка, получают повышенную скидку на топливо. На бензины АИ-92 и АИ-95 скидка составит 8%, на АИ-98, дизельное топливо — 6%, на сжиженный газ — 2,5 рубля с каждого литра.

Воспользоваться выгодным предложением также можно на всех АЗС сети ГК ТАИФ.

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