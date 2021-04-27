Сотрудники «ТАИФ-НК АЗС» присоединились к общегородскому субботнику

Фото: Ринат Назметдинов

Больше тысячи сотрудников ООО «ТАИФ-НК АЗС» приняли участие в общегородском субботнике в рамках татарстанского двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий. На уборку вышли все сотрудники компании, кроме тех, кто находился на смене.

Участники акции привели в порядок территорию возле автозаправочных станций сети: помыли колонки операторных зданий, покрасили резервуарные парки, занимались благоустройством и озеленением территории.

— Мы выходим на общегородской субботник, это принято в нашей компании. Помимо совместного труда, это возможность пообщаться в неформальной обстановке, укрепить связи в коллективе, — рассказывает менеджер АЗС 102 Татьяна Разина.

— Мы всегда встречаем клиента с улыбкой, коллектив очень дружный и трудолюбивый. Такие мероприятия объединяют еще больше. Я после суточной работы осталась, как не помочь своему коллективу? Убираться командой же всегда веселей, — делится оператор АЗС Алсу Маркова.

ООО «ТАИФ-НК АЗС», как социально-ответственное предприятие, ежегодно принимает участие в различных мероприятиях экологической направленности — городских и республиканских субботниках.

Партнерский материал