ООО «ТАИФ-НК АЗС» фиксирует скидки на сжиженный газ
Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов как высококачественным топливом от производителя, так и выгодными условиями для участников программы лояльности.
Теперь на всех АЗС сети ГК ТАИФ увеличена скидка на сжиженный газ по дисконтной программе «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» или при оплате банковской картой «Аверс».
Новая скидка на сжиженный газ по картам «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или банковской картой «Аверс» будет составлять 7%.
— Мы стараемся предлагать только наилучшие условия на рынке. Поэтому заправляться в сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» всегда выгодно, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.
Предъявив карту «Альтернатива», покупатель также может получить скидку до 5%* на моторное топливо или скидку до 3% на сопутствующие товары и услуги на АЗС.
Приобрести дисконтные карты «Альтернатива», «Альтернатива. Такси», брелок-карту «Альтернатива» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Обо всем подробнее — на сайте taifazs.ru.
Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также продолжается совместная с Банком «Аверс» акция «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо. Держатели карт могут получить моментальную скидку 5%* на покупку моторного топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки действуют на всех АЗС Группы компаний ТАИФ и распространяются на все карты Банка «Аверс».
Акция «Командная игра» проводится до 31 марта 2022 года.
* На зимнее дизельное топливо скидки не распространяются.
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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