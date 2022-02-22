ООО «ТАИФ-НК АЗС» фиксирует скидки на сжиженный газ

Фото: Ринат Назметдинов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов как высококачественным топливом от производителя, так и выгодными условиями для участников программы лояльности.

Теперь на всех АЗС сети ГК ТАИФ увеличена скидка на сжиженный газ по дисконтной программе «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» или при оплате банковской картой «Аверс».

Новая скидка на сжиженный газ по картам «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или банковской картой «Аверс» будет составлять 7%.

— Мы стараемся предлагать только наилучшие условия на рынке. Поэтому заправляться в сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» всегда выгодно, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Предъявив карту «Альтернатива», покупатель также может получить скидку до 5%* на моторное топливо или скидку до 3% на сопутствующие товары и услуги на АЗС.

Приобрести дисконтные карты «Альтернатива», «Альтернатива. Такси», брелок-карту «Альтернатива» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Обо всем подробнее — на сайте taifazs.ru.



Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также продолжается совместная с Банком «Аверс» акция «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо. Держатели карт могут получить моментальную скидку 5%* на покупку моторного топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки действуют на всех АЗС Группы компаний ТАИФ и распространяются на все карты Банка «Аверс».

Акция «Командная игра» проводится до 31 марта 2022 года.

* На зимнее дизельное топливо скидки не распространяются.

Партнерский материал