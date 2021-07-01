«ТАИФ-НК АЗС» увеличивает скидки по программе «Альтернатива»

Фото: Максим Платонов

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов не только качественным топливом от производителя, но и интересными условиями для участников программы лояльности.

На всех АЗС сети «ТАИФ-НК» заправлять машину стало еще выгоднее. При приобретении любого вида моторного топлива и сжиженного газа максимальные скидки по дисконтной карте «Альтернатива» увеличиваются до 5%. Повышенная скидка действует при достижении порогового объема со следующей заправки в течение текущего и следующего календарного месяца.

С картой «Альтернатива» покупатель также может получить мгновенную скидку до 3% на сопутствующие товары и услуги. Для водителей такси предлагаются специальные карты «Альтернатива.Такси». По ним максимальные скидки на топливо достигают до 5% в зависимости от объема заправок за календарный месяц.

Приобрести дисконтную карту «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Стоимость карты — 50 рублей. Подробнее на сайте — taifazs.ru.

Напомним, сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводит различные маркетинговые акции для владельцев карт «Альтернатива», предлагая интересные и выгодные предложения для участников программы.