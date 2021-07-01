«ТАИФ-НК АЗС» увеличивает скидки по программе «Альтернатива»
Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов не только качественным топливом от производителя, но и интересными условиями для участников программы лояльности.
На всех АЗС сети «ТАИФ-НК» заправлять машину стало еще выгоднее. При приобретении любого вида моторного топлива и сжиженного газа максимальные скидки по дисконтной карте «Альтернатива» увеличиваются до 5%. Повышенная скидка действует при достижении порогового объема со следующей заправки в течение текущего и следующего календарного месяца.
С картой «Альтернатива» покупатель также может получить мгновенную скидку до 3% на сопутствующие товары и услуги. Для водителей такси предлагаются специальные карты «Альтернатива.Такси». По ним максимальные скидки на топливо достигают до 5% в зависимости от объема заправок за календарный месяц.
Приобрести дисконтную карту «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Стоимость карты — 50 рублей. Подробнее на сайте — taifazs.ru.
Напомним, сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводит различные маркетинговые акции для владельцев карт «Альтернатива», предлагая интересные и выгодные предложения для участников программы.
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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