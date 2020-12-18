ООО «ТАИФ-НК АЗС» обновило еще три автозаправки в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает обновлять дизайн автозаправочных станций в соответствии с новым фирменным стилем. В ноябре в Казани открылись еще три АЗС в обновленном бренде «ТАИФ-НК»: №130 на проспекте Победы, №138 на ул. Воровского и №139 на ул. Клары Цеткин.

В качестве концепта оформления заправок был выбран экостиль. По словам представителей компании, он больше всего подходит для общественных территорий, не нагружает пространство и приятен глазу.

— Работая над концепцией ребрендинга, мы постарались учесть все пожелания наших клиентов. Кроме того, все станции ООО «ТАИФ-НК АЗС» отвечают самым строгим требованиям, предъявляемым к качеству топлива. Клиентам предлагаются только высококачественный бензин и дизельное топливо производства АО «ТАИФ-НК, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Также на всех АЗС сети для удобства потребителей продолжает действовать дисконтная программа «Альтернатива». Держателям карт предоставляется скидка 3% на все виды топлива.

Напомним, в рамках масштабной программы ребрендинга ООО «ТАИФ-НК АЗС» в течение ближайших нескольких лет планирует завершить переход под единый бренд всех автозаправок сети, которые в настоящий момент функционируют под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой».

— Создание яркого и узнаваемого бренда позволит водителям легко отличать в городском потоке наши заправки, — уверены в компании.

Партнерский материал