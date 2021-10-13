В «ТАИФ-НК АЗС» определили победителей первого этапа розыгрыша «Сезон охоты»

Фото: Максим Платонов

Дарить подарки клиентам стало доброй традицией сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС». Компания радует автовладельцев не только высококачественным топливом и сервисом, но и интересными акциями. Так, в августе на «ТАИФ-НК АЗС» стартовала масштабная акция «Сезон охоты». Участники розыгрыша могут выиграть более 4 000 призов: путешествия, подарочные сертификаты на бытовую технику и топливо, спортивные товары, а также главный приз — автомобиль.

Розыгрыш первого этапа акции «Сезон охоты» состоялся 8 октября в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @taif_nk_azs в Instagram. В нем приняли участие покупатели, зарегистрировавшие чеки на сайте taifazs.ru/ohota в период с 16.08.2021 г. по 03.10.2021 г. Победителей определи с помощью генератора случайных чисел.

Счастливчиками стали 1334 человека. Им будут вручены сертификаты на кофе, топливо/товары, бытовую технику, спортивные товары, а также главный приз первого этапа розыгрыша — годовой запас топлива.

Впереди автовладельцев ждет второй и третий этапы масштабной акции «Сезон охоты». На третьем финальном этапе будет разыгран суперприз — новый Volkswagen Polo 2021 года выпуска.

Чтобы стать участником акции, необходимо всего лишь заправлять автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» на 25 и более литров топлива с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/ohota. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!

Акция продлится до 09.01.2022 г.

Поймайте удачу вместе с «ТАИФ-НК АЗС» и заберите свой приз!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/ohota