Экономия без риска с дисконтной программой «Альтернатива» на ТАИФ-НК АЗС

Фото: Ринат Назметдинов

Постоянные расходы на содержание автомобиля заставляют владельцев искать различные способы экономии при оплате горючего. Кто-то переходит на бензин с более низким октановым числом, а кто-то и вовсе старается сократить поездки до минимума. Чтобы этого избежать, ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам заправляться только высококачественным топливом от производителя и при этом получать скидку. О том, какие выгодные программы лояльности компания разработала для своих клиентов и в чем их преимущество, — в материале «Реального времени».

Экономить просто с дисконтной программой «Альтернатива»

ООО «ТАИФ-НК АЗС» — один из крупнейших игроков на розничном топливном рынке Татарстана. Сеть насчитывает 220 АЗС в республике и за ее пределами — в Удмуртии и Чувашии, а также в Кировской, Ульяновской и Самарской областях.

Автозаправочные станции сети пользуются большой популярностью благодаря качеству топлива и отличному сервису. Кроме того, ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводит различные стимулирующие акции, предлагая клиентам повышенные скидки и дополнительные поощрения.

Дисконтная программа моментальных скидок ООО «ТАИФ-НК АЗС» «Альтернатива» стартовала в апреле 2019 года и успешно работает на всех заправках сети. Удобство и выгоду программы на сегодняшний день уже успели оценить большинство водителей, которые заправляются в сети ТАИФ-НК АЗС. Скидки по картам «Альтернатива» предоставляются на всех АЗС сети: 3% — на бензин и дизельное топливо, 5% — на сжиженный газ.

Действуют специальные условия и для водителей такси по программе «Альтернатива.Такси», есть акции и для водителей «Яндекс.Такси». По картам максимальные скидки на моторное топливо могут достигать 7% в зависимости от объема заправок за календарный месяц.

А недавно компания выпустила дисконтную карту «Альтернатива» в новом удобном формате — в виде брелока. Карта-брелок является компактным аналогом стандартной пластиковой карты «Альтернатива» и также принимается на всех АЗС сети. Карта изготовлена из прочного пластика и имеет отверстие, которое позволяет прикрепить карту к связке ключей или портмоне.

Дисконтная карта «Альтернатива» в новом удобном формате — в виде брелока. Фото: Ринат Назметдинов

Бензин в подарок

Не меньшей популярностью пользуется и другой продукт — подарочная карта.

— Клиенты нашей компании могут оформить карту на Новый год, 23 февраля, 8 Марта, юбилей, день рождения или другое значимое событие. Подарочная карта сети АЗС Группы компаний ТАИФ станет универсальным презентом для настоящего автолюбителя. Карта может быть выпущена в любом номинале от 1 до 15 тыс. рублей, — рассказывает коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Проверить баланс подарочной карты можно на любой АЗС компании. Остаток баланса будет также отражаться на чеке после каждой покупки с использованием карты.

Подарочная карта может быть выпущена в любом номинале от 1 до 15 тыс. рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Регулярно на АЗС компании проводятся и маркетинговые акции для клиентов: «Счастливые часы», «Мощная альтернатива», «Командная игра», «Чашка в подарок», «Из ТАИФа с любовью» и многие другие.

К примеру, держатели карт Банка «Аверс» могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида топлива на АЗС сети ТАИФ-НК, «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях ГК ТАИФ и распространяются на все карты Банка «Аверс». Акция «Командная игра» проводится с 10 июня 2020 по 9 сентября 2020 года.

Как стать участником программы?

Приобрести дисконтную карту «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети ТАИФ-НК АЗС. Стоимость карты — 50 рублей. Дисконтные карты также вручаются бесплатно во время проведения специальных акций.

Чтобы получить скидки, клиент должен сообщить оператору-кассиру АЗС о своем намерении использовать карту при расчетах до момента оплаты. Скидка на моторное топливо предоставляется от цены за 1 литр. Подробнее о правилах дисконтной программы «Альтернатива» — на официальном сайте taifazs.ru.

Приобрести дисконтную карту «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети ТАИФ-НК АЗС. Фото: Ринат Назметдинов

Еще больше возможностей

ООО «ТАИФ-НК АЗС» активно участвует в продвижении проектов и в социальных сетях, постоянно поддерживая контакт со своими клиентами. Компания регулярно проводит много активностей, розыгрышей, конкурсов, в которых можно выиграть ценные и полезные призы.

Так, в самый разгар лета ТАИФ-НК АЗС запустил в Казани розыгрыш актуальных призов. Участники акции могут выиграть лодку, велосипед, электросамокат и угольный гриль. Чтобы принять участие в акции «Лови лето», клиенту необходимо осуществить заправку автомобиля на сумму более 1000 рублей до 9 августа 2020 года, сохранить кассовые чеки, получить у оператора АЗС купон участника акции с отрывной частью и ждать розыгрыша призов 11 августа 2020 года. Подробнее об акции «Лови лето» — на сайте taifazs.ru.

Отзывы клиентов

Все, кто пользуется услугами ТАИФ-НК АЗС, отмечают качество топлива, удобство сервиса и возможность участвовать в самых разных акциях.

— Услугами компании пользуюсь много лет. Сеть привлекает доступными ценами на бензин, выгодными программами лояльности и качеством топлива. За много лет к качеству бензина не возникало никаких нареканий ни у меня как у водителя, в плане динамических характеристик езды, ни у техников, обслуживающих автомобиль, — говорит постоянный клиент сети Амир Райманов.

— Дисконтная программа лояльности ТАИФ-НК АЗС позволяет контролировать затраты на топливо, так как езжу много и часто. Еще один плюс — заправки сети расположены по всему городу и за пределами республики, — отмечает преимущества компании другой клиент сети Владимир Франк.

Руководство компании заверяет, что ООО «ТАИФ-НК АЗС» и дальше планирует развивать дисконтную программу «Альтернатива», запускать новые выгодные и интересные акции для участников программы.

Партнерский материал