ООО «ТАИФ-НК АЗС» обновило автозаправку в Лаишевском районе

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая в Татарстане сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС», также представленная в республиках Удмуртия и Чувашия, Кировской, Самарской и Ульяновской областях, продолжает масштабную программу ребрендинга.

В наступившем 2021 году компания в соответствии с новым фирменным стилем обновила очередную АЗС, расположенную по адресу: 41-й км Оренбургского тракта, Лаишевский район.

Новый объект в сопровождении генерального директора компании Альберта Султеева посетила и корреспондент «Реального времени».

— Около трех лет назад, сразу после создания объединенной компании, «ТАИФ-НК АЗС» был взят курс на модернизацию сети, который мы успешно реализуем. Компания понимала, что она приросла объектами от разных операторов — «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК», которые находились в разном техническом состоянии. И перед нами стояла задача — привести в кратчайшие сроки все объекты к единому стилю и высокому уровню технической оснащенности. В настоящий момент из 220 станций более трети автозаправок обновлены, и они уже несут на себе бренд «ТАИФ-НК». В планах компании — в течение ближайших лет осуществить полный ребрендинг всех автозаправочных станций, — рассказал Альберт Султеев.

Помимо этого, компания также продолжает развивать удобную инфраструктуру АЗС. Ряд автозаправочных комплексов уже располагают магазинами с широким ассортиментом товаров в дорогу и кафе, где можно всегда вкусно и сытно перекусить и выпить чашку ароматного кофе.

Пристальное внимание уделяется и другим аспектам развития. Логистика, исключающая необходимость промежуточного хранения и задержек в пути, позволяет сохранить высокий стандарт качества моторного топлива. В связи с этим компания ведет работу по развитию и обновлению собственного автопарка, для чего были закуплены брендированные бензовозы, которые с мая 2020 года подключились к доставке высококачественного топлива производства завода АО «ТАИФ-НК» на все автозаправочные станции сети ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Напомним, ранее «Реальное время» сообщало о ребрендинге АЗС «ТАИФ-НК АЗС» №130 на проспекте Победы, №138 на ул. Воровского и №139 на ул. Клары Цеткин.



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