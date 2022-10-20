ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать клиентов выгодными предложениями

Фото: Максим Платонов

В сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается осенний марафон выгодных предложений. Весь октябрь при заправке автомобиля клиенты сети могут воспользоваться сезонными акциями, позволяющими существенно экономить на топливе.

Одна из них — акция «Бери больше — плати меньше!». При покупке топлива АИ-92 и АИ-95 объемом от 25 и более литров с предъявлением карт дисконтной программы «Альтернатива» или при оплате картой Банка «Аверс» клиенту предоставляется повышенная скидка в размере 3 рублей с каждого литра топлива.

Выгодно заправить автомобиль можно и с картой ООО Банк «Аверс». При оплате любого вида топлива банковской картой покупателю предоставляется скидка в размере 5% по акции «Командная игра».

Выгодные предложения действуют до 31 октября 2022 года на всех автозаправочных станциях сети — «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

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Кроме мгновенной скидки, участники акции также могут принять участие в масштабной акции «Полный бак подарков». Участники могут выиграть более 3 000 призов — снегоход, сертификат на путешествие, годовой запас топлива, подарочные сертификаты на бытовую технику, топливо, товары на АЗС, а также главный приз — автомобиль Kia Seltos.

Принять участие в акции просто — достаточно заправить автомобиль в сети «ТАИФ-НК АЗС» с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива» или оплатив картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank и ждать розыгрыша призов.

Более подробно об условиях акций, проводимых на «ТАИФ-НК АЗС», можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.