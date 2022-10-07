«Бархатный сезон» скидок и подарков в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

Для автомобилистов поездки на заправку — повседневная рутина и заметная доля плановых расходов. Существенно уменьшить эти необходимые траты помогут скидки от сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС». Крупнейший топливный ретейлер в Республике Татарстан предлагает своим клиентам не только качественное топливо от производителя в широкой сети автозаправочных станций с удобным расположением, уже полюбившуюся многим программу лояльности «Альтернатива», но и выгодные сезонные акции, позволяющие существенно экономить. Подробнее о том, какие предложения ждут клиентов сегодня в сети АЗС ГК ТАИФ, — в материале «Реального времени».

«Альтернатива» — выгодный способ экономии на топливе

ООО «ТАИФ-НК АЗС» — один из лидеров отрасли. И кроме качественного топлива, отличного круглосуточного сервиса, компания предлагает удобный инструмент для контроля расходов на топливо — выгодную программу лояльности «Альтернатива». За три года успешной работы дисконтной программы сотни тысяч водителей уже успели оценить удобство и преимущество карт «Альтернатива».

— Разрабатывая программу лояльности «Альтернатива», мы преследовали несколько целей. Во-первых, создать максимально понятный, удобный для наших клиентов продукт. Во-вторых, повысить узнаваемость компании и продуктов, доверие клиентов. Ведь, в свою очередь, посетителям заправки программа лояльности дает возможность совершать покупки всегда с максимальной выгодой, — напоминает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

За три года успешной работы дисконтной программы сотни тысяч водителей уже успели оценить удобство и преимущество карт «Альтернатива». Фото: Владимир Васильев

Приобрести дисконтные карты «Альтернатива» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Стоимость карты — 50 рублей.

Чтобы получить скидки по картам, клиент должен сообщить оператору-кассиру АЗС о своем намерении использовать карту «Альтернатива» при расчетах до момента оплаты.

Возвращение полюбившейся акции

Лучше и выгоднее это сделать прямо сейчас! Сеть «ТАИФ-НК АЗС» вновь возвращает 3 рубля с каждого литра топлива.

По условиям акции «Бери больше — плати меньше!», при покупке топлива АИ-92 и АИ-95 от 25 и более литров с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или при оплате картой Банка «Аверс» клиенту предоставляется повышенная скидка — 3 рубля с каждого литра топлива.

— Наша задача — клиентоориентированные автозаправочные станции, на которые приятно заезжать и на которых выгодно заправляться качественным топливом. Уже сегодня с уверенностью можно говорить о реальных преимуществах, которые все больше привлекают клиентов «ТАИФ-НК АЗС». В первую очередь это программа лояльности, позволяющая всегда экономить на заправке автомобиля, а сопутствующие акции делают этот процесс более выгодным, — отмечает Наиль Шайдуллин.

Праздник осенних скидок

В сети «ТАИФ-НК АЗС» можно воспользоваться и другими выгодными предложениями. В качестве дополнительных поощрений топливный ретейлер проводит постоянные совместные акции с ООО Банком «Аверс» и ПАО «Ак Барс» банком.

При оплате моторного топлива любой картой, эмитированной Банком «Аверс», клиенту предоставляется скидка 5% на все виды топлива.

Воспользоваться выгодной скидкой в сети «ТАИФ-НК АЗС» могут и держатели карт Ак Барс банка. При оплате топлива картой клиенту предоставляется моментальная скидка 3%. Дополнительно до 10% возвращается кешбэком от банка.

В сети «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводятся сезонные акции, которые позволяют автомобилистам получать выгодные скидки на топливо. Фото: Владимир Васильев

Также возможность получить максимальную скидку на топливо есть и у водителей такси «Яндекс.GO». Пользователи мобильного приложения «Яндекс.PRO» при предъявлении оригинального штрихкода могут получить скидку на АИ-92 и АИ-95 — 2 рубля с каждого литра, на АИ-98, дизельное топливо и СУГ — 1 рубль с каждого литра.

Аналогичные скидки действуют и для пользователей приложения «2ГИС» и по акции «Карта, Деньги, -2» с предъявлением карт дисконтной программы «Альтернатива».

Подарки за заправки

В августе текущего года компания запустила масштабную акцию «Полный бак подарков» с розыгрышем более 3 000 ценных призов. И побороться здесь есть за что! Помимо главного приза — нового автомобиля Kia Seltos, «ТАИФ-НК АЗС» разыгрывает квадроцикл, снегоход, подарочные сертификаты на путешествие, годовой запас топлива, бытовую технику и многие другие призы.

В августе 2022 года ООО «ТАИФ-НК АЗС» запустило масштабную акцию «Полный бак подарков» с розыгрышем более 3 000 ценных призов. Фото: Максим Платонов

По словам коммерческого директора компании Наиля Шайдуллина, территориально акция охватывает все регионы присутствия сети. «Приятно осознавать, что основная борьба за призы разворачивается не только среди казанцев. Большую активность проявляют и жители малых городов. Мы также надеемся, что, как и другие конкурсы, акция «Полный бак подарков» станет популярной не только среди постоянных клиентов «ТАИФ-НК АЗС».

Принять участие в акции может каждый, и неограниченное количество раз. Все зависит от возможностей и желания выиграть. Условия просты — необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» с предъявлением карты «Альтернатива» или оплатить картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов стать счастливым обладателем суперприза.

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Акция «Полный бак подарков» в сети АЗС пройдет в три этапа. Итоги первого этапа будут подведены 12 октября 2022 года в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @vk.com/azstaif в социальной сети «ВКонтакте». На кону — квадроцикл, настоящий эксперт бездорожья, который точно станет источником ярких эмоций и впечатлений.

Обо всех акциях и уникальных предложениях от ООО «ТАИФ-НК АЗС» можно узнать в аккаунтах компании в социальных сетях, где постоянно поддерживается контакт со всеми клиентами и подписчиками. Здесь можно найти информацию о множестве активностей, розыгрышей, конкурсов, в которых также можно получать ценные и полезные призы.

Все специальные акционные предложения действуют на всех автозаправочных станциях сети ГК ТАИФ — АЗС под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

— Заправляясь в сети «ТАИФ-НК АЗС», автомобилисты получают не только качественное топливо от производителя, соответствующее всем стандартам, но и имеют возможность выиграть ценные призы в рамках масштабной акции. Участвуйте и побеждайте! Мы вас всегда ждем на наших АЗС, — добавляет Наиль Шайдуллин.