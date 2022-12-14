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Розыгрыш призов второго этапа акции «Полный бак подарков» на «ТАИФ-НК АЗС» — «РВ Live»

14:00, 14.12.2022 Сюжет: ООО «ТАИФ-НК АЗС» — все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Розыгрыш призов второго этапа акции «Полный бак подарков» на «ТАИФ-НК АЗС» — «РВ Live»
Фото: Максим Платонов

Оператор крупнейшей в Татарстане сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» подводит итоги второго этапа масштабной акции «Полный бак подарков». Прямо сейчас в прямом эфире официального корпоративного аккаунта «ТАИФ-НК АЗС» во «ВКонтакте» ведущий Кирилл Ершов совместно со специально приглашенной гостьей — казанским блогером Алией Магдеевой — разыграют снегоход, годовой запас топлива, сертификат на путешествие и еще более 1 000 ценных призов от компании. Следить за прямым эфиром розыгрыша можно как в аккаунте «ТАИФ-НК АЗС», так и в эфире «Реальное время Live».

Трансляцию осуществляет маркетинговое агентство «Директ». Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС»
АвтоОбщество Татарстан ТАИФ-НК АЗС

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