Сеть АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов
Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам только качественное топливо от производителя и приятные бонусы в виде скидок. Хорошая новость для тех, кто ищет выгодные условия, чтобы сэкономить при заправке автомобиля.
В январе на всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала акция «Большой куш». При приобретении 50 и более литров любого вида моторного топлива на 1% увеличивается скидка по дисконтным картам «Альтернатива», «Альтернатива.Такси», банковской карте ООО Банка «Аверс».
Приобрести дисконтную карту «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Стоимость карты — 50 рублей.
ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводит маркетинговые акции для владельцев карт «Альтернатива», предлагая повышенные скидки и дополнительные поощрения.
Акция «Большой куш» действует до 31 марта 2021 года. Подробнее с условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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