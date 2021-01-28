Сеть АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать своих клиентов

Фото: Ринат Назметдинов

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам только качественное топливо от производителя и приятные бонусы в виде скидок. Хорошая новость для тех, кто ищет выгодные условия, чтобы сэкономить при заправке автомобиля.

В январе на всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала акция «Большой куш». При приобретении 50 и более литров любого вида моторного топлива на 1% увеличивается скидка по дисконтным картам «Альтернатива», «Альтернатива.Такси», банковской карте ООО Банка «Аверс».



Приобрести дисконтную карту «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети «ТАИФ-НК АЗС». Стоимость карты — 50 рублей.

ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводит маркетинговые акции для владельцев карт «Альтернатива», предлагая повышенные скидки и дополнительные поощрения.

Акция «Большой куш» действует до 31 марта 2021 года. Подробнее с условиями ее проведения можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.

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