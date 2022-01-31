ООО «ТАИФ-НК АЗС» наградило победителей финального этапа розыгрыша «Сезон охоты»

Фото: Ринат Назметдинов

В крупнейшей сети автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» состоялось награждение победителей финального этапа масштабной акции «Сезон охоты». Напомним, третий этап розыгрыша призов прошел 17 января в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @taif_nk_azs в Instagram. В нем приняли участие более 17 тысяч автомобилистов.

Сертификат на путешествие номиналом 150 тысяч рублей, годовой запас топлива, сертификаты на топливо/товары на АЗС и другие подарки нашли своих счастливых обладателей. А владельцем главного приза — нового автомобиля Volkswagen Polo — стала жительница Казани Светлана Тетерина.

На награждение Светлана пришла вместе с мужем. Ключи от призового автомобиля вручил коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

— Дарить всегда приятнее, чем получать! Особенно когда вручаешь ключи от автомобиля и видишь искренние, живые эмоции. Кроме главного приза, было еще более 4 000 призов. Мы благодарим всех участников акции за проявленный интерес и доверие к ТАИФ-НК АЗС. Каждый день мы работаем, чтобы наши клиенты уезжали довольными с наших заправок. На ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проходят различные маркетинговые акции. Заправляйтесь, и вам обязательно повезет! — говорит Наиль Шайдуллин.

Чуть позже в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Светлана признается, что особенно на победу она не рассчитывала. Больше всего в удачу верил муж.

— Долго не могла поверить в выигрыш. Только на награждении окончательно осознала, что автомобиль мой! Никогда не участвовала в розыгрышах, а тут улыбнулась такая удача. Спасибо сети ООО «ТАИФ-НК АЗС», что провели акцию и розыгрыш честно. Желаю компании процветания и побольше счастливых и довольных клиентов! — говорит обладательница главного приза.

По итогам акции другие победители также получили в подарок сертификат на путешествие номиналом 150 тысяч рублей, годовой запас топлива, сертификаты на топливо и товары на АЗС.

— Очень приятный и неожиданный сюрприз. Совершенно не ожидала, что выиграю сертификат на путешествие. Я не азартный человек. И это мой первый крупный выигрыш, — делится впечатлениями другой победитель акции Алла Бычкова. — Уже решили, что поедем с семьей куда-нибудь отдыхать. Спасибо ТАИФ-НК АЗС, я очень счастлива!

— На ТАИФ-НК АЗС заправляюсь постоянно. Доволен и качеством бензина, и сервисом. Когда на кассе предложили принять участие в акции, подумал, а почему бы и нет. Вдруг удача улыбнется. И вот один из двадцати зарегистрированных чеков оказался выигрышным. Я очень рад, так как я много времени провожу за рулем, и сертификат на годовой запас топлива — то, что надо! Спасибо! — говорит участник акции из Нижнекамска Сергей Московцев.

Напомним, акция «Сезон охоты» проходила с 16 августа 2021 года по 9 января 2022 года. За этот период было разыграно более четырех тысяч призов: путешествия, подарочные сертификаты на бытовую технику и топливо, спортивные товары, а также суперприз — новый Volkswagen Polo 2021 года выпуска.

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