«ТАИФ-НК АЗС» провел розыгрыш первого этапа акции «Полный бак подарков»

Фото: Владимир Васильев

Сегодня, 12 октября, в сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» состоялся первый этап розыгрыша призов в рамках масштабной акции «Полный бак подарков», которая стартовала в августе этого года.

В тираже розыгрыша приняли участие более 29 тыс. человек, зарегистрировавших чеки на сайте taifazs.ru/fulltank в период с 01.08.2022 г. по 07.10.2022 г. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире официального корпоративного аккаунта в @vk.com/azstaif во «ВКонтакте». Специальным гостем эфира стала известная певица, исполнительница хита «Малай на белом барсе» Лэйна.

— Я сама не вожу, но когда мы отправляемся на гастроли, мы всегда по пути заезжаем на заправку «ТАИФ-НК АЗС». Здесь отличное топливо и самые вкусные хот-доги, — призналась певица во время прямого эфира. — Желаю всем удачи и позитивного настроения!

И удача улыбнулась 1 010 человек, которые стали счастливыми обладателями ценных призов от «ТАИФ-НК АЗС». В скором времени им будут вручены подарочные сертификаты на годовой запас топлива, бытовую технику, товары на АЗС, а также главный приз первого этапа розыгрыша — квадроцикл.

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В декабре 2022 года и феврале 2023 года автовладельцев ждут второй и третий этапы масштабной акции «Полный бак подарков». На финальном этапе будет разыгран суперприз — новый Kia Seltos.

Присоединиться к числу участников акции достаточно просто: необходимо заправить автомобиль любым видом топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» или «Автодорстрой» с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива» или оплатив картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков, тем больше шансов стать победителем!

Акция «Полный бак подарков» продлится до 31.01.2023 г. Успейте принять в ней участие, ценные призы уже ждут вас на «ТАИФ-НК АЗС»!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/fulltank.