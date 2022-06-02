«ТАИФ-НК АЗС» поздравил юных посетителей АЗС с Днем защиты детей
1 июня ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравило юных посетителей АЗС и их родителей с теплым и замечательным праздником — Международным днем защиты детей.
В этот день сотрудники автозаправочной станции раздавали детям яркие воздушные шары и желали им хорошего настроения.
— Нам особенно приятно поздравить всех детей с праздником! Пожелать им отличного настроения, хорошего отдыха и яркого солнечного детства. Пусть никогда не угасает желание учиться и познавать мир. Крепкого здоровья и энергии для новых свершений! — обратился с поздравлениями коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.
Праздничным настроением зарядились не только дети, но и их родители, посетившие 1 июня заправки «ТАИФ-НК АЗС». Довольные ребятишки благодарили сотрудников АЗС искренними улыбками.
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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