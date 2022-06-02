«ТАИФ-НК АЗС» поздравил юных посетителей АЗС с Днем защиты детей

Фото: Максим Платонов

1 июня ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравило юных посетителей АЗС и их родителей с теплым и замечательным праздником — Международным днем защиты детей.

В этот день сотрудники автозаправочной станции раздавали детям яркие воздушные шары и желали им хорошего настроения.

— Нам особенно приятно поздравить всех детей с праздником! Пожелать им отличного настроения, хорошего отдыха и яркого солнечного детства. Пусть никогда не угасает желание учиться и познавать мир. Крепкого здоровья и энергии для новых свершений! — обратился с поздравлениями коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Праздничным настроением зарядились не только дети, но и их родители, посетившие 1 июня заправки «ТАИФ-НК АЗС». Довольные ребятишки благодарили сотрудников АЗС искренними улыбками.

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