«ТАИФ-НК АЗС» продлевает выгодные скидки на топливо по картам Банка «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

Крупнейшая сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» и Банк «Аверс» продлевают совместную акцию «Командная игра+2%» с повышенной скидкой на топливо.

По условиям акции, при приобретении моторного топлива или сжиженного газа любого объема на 2% увеличивается скидка по картам Банка «Аверс». Таким образом, держатели карт могут получить моментальную скидку 7% на бензин и дизельное топливо, 9% — на газ.

— Мы рады сообщить нашим клиентам, что в сети «ТАИФ-НК АЗС» продолжаются выгодные скидки на топливо! Заправляйтесь на АЗС «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» только качественным топливом от производителя и проводите летний сезон с удовольствием! — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях сети и распространяются на все карты Visa, MasterCard и МИР, эмитированных Банком «Аверс».

Повышенная скидка по акции «Командная игра+2%» проводится до 30 июня 2022 года. Скидка не суммируется с другими действующими акциями. С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также до конца июня действует акция «Встречаем лето!». Для всех владельцев дисконтных карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» крупнейший топливный ретейлер в РТ дарит скидку 3 рубля с каждого литра топлива при предъявлении скидочной карты перед совершением покупки на АЗС.

Партнерский материал