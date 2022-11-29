Сеть «ТАИФ-НК АЗС»: надежный партнер на дороге и в бизнесе

Фото: Александр Ильин

С каждым годом темп жизни ускоряется. И на помощь к нам приходят цифровые технологии, которые постепенно внедряются во все сферы жизнедеятельности. Такие возможности для ведения бизнеса коммерческих перевозок предоставляет и один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в России — сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС». Компания активно развивает сервисы для бизнес-сегмента и предлагает комплексное решение для предприятий — услугу безналичных расчетов для юридических лиц с применением топливных карт. О том, какие нюансы выводят карту «ТАИФ-НК АЗС» в число самых удобных и функциональных, — в материале «Реального времени».

Выгодное решение для бизнеса

Сотрудничество топливных операторов и бизнеса коммерческих перевозок не стоит на месте, активно развивается и расширяется. Сегодня крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает удобную и эффективную систему безналичных расчетов по топливным картам. Компания, предоставляя гибкую шкалу скидок, индивидуально подходит к каждому клиенту, независимо от размера его автопарка и направления деятельности.

— «ТАИФ-НК АЗС» идет в ногу со временем и применяет современные цифровые решение для упрощения бизнес-процессов клиентов, — рассказывает начальник отдела реализации нефтепродуктов юридическим лицам компании Тимур Сайфутдинов. — Так, для создания максимально комфортных условий для наших клиентов и предоставления полного комплекса услуг мы внедрили новую, современную систему безналичных расчетов. Она отличается удобным личным кабинетом, через который клиенты компании могут контролировать потребление топлива и управлять лимитами и расходами по каждому транспортному средству в режиме онлайн.

Заключить договор и получить топливные карты возможно в любом филиале компании: в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Нурлате, Буинске, Шемордане и Тольятти.

«ТАИФ-НК АЗС» по топливным картам предоставляет гибкую шкалу скидок и индивидуально подходит к каждому клиенту. Фото: Анна Сейтумерова

После заключения договора каждому клиенту открывается собственный личный кабинет, выдается необходимое количество топливных карт. В личном кабинете в режиме онлайн можно получить всю необходимую информацию: сколько доступных средств на общем балансе клиента и на каждой карте по отдельности. Здесь же, в личном кабинете, предоставляется полный отчет о том, на каких АЗС, в каком объеме, каким видом топлива, в какое время и дату заправлялся водитель. Вся информация обновляется в режиме реального времени, что позволяет более полно контролировать расходы организации на топливо.

— Клиентам доступно самостоятельно устанавливать лимиты потребления топлива по каждой карте, например, установить лимит потребления на сутки, неделю или месяц либо включить только определенные АЗС, либо определенные продукты для заправки, — отмечает Тимур Сайфутдинов.

Высококачественное топливо на все заправки «ТАИФ-НК АЗС» напрямую доставляют с НПЗ в Нижнекамске без задержек в пути. Фото: Анна Сейтумерова

Надежный контроль за расходом средств

Еще одно преимущество сервиса — удобство ведения бухгалтерии. Все операции по зачислению денег и по их списанию прозрачны, поэтому нет необходимости выдавать водителям наличные и собирать чеки.

По завершении каждого отчетного месяца клиенту предоставляется полный комплект документов — универсальный передаточный документ, счет-фактура, отчет по выборке топлива за отчетный месяц.

В отчетных документах итоговая сумма включает НДС 20%, и на основании данных документов бухгалтерия клиента может направить в налоговую инспекцию заявление о возврате суммы уплаченного НДС, что позволяет клиентам дополнительно экономить за счет снижения налоговых платежей.

Кроме того, компания активно использует электронный документооборот (ЭДО) для обмена первичными бухгалтерскими документами.

— ЭДО — это самый простой, быстрый и надежный способ получения отчетных документов, не требующий посещения офиса, что очень удобно и значительно экономит время и ресурсы клиентов, — объясняет Тимур Сайфутдинов.

Топливные карты «ТАИФ-НК АЗС» имеют надежную и безопасную систему защиты. Фото: Владимир Васильев

Широкая сеть АЗС

Корпоративные клиенты компании имеют возможность осуществлять заправку транспорта по топливным картам не только на заправочных станциях «ТАИФ-НК АЗС», расположенных в Татарстане, Удмуртии, Кировской, Ульяновской и Самарской областях, но и на более чем 9 тыс. АЗС по всей России.

— Но прежде всего мы нацелены на то, чтобы карта работала в нашей сети, которая насчитывает более 200 АЗС, работающих под брендами «ТАИФ-НК АЗС», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой». Ежедневно на наших автозаправочных станциях заправляются более 10 тыс. автомобилей. Мы активно сотрудничаем со всеми крупными игроками рынка автомобильных грузоперевозок Республики Татарстан. Всего более 2,5 тыс. клиентов, и их количество из года в год растет, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Стоит отметить, что стратегически важным продуктом в достаточном количестве «ТАИФ-НК АЗС» обеспечивает не только коммерческие предприятия, но и государственные учреждения.

Клиенты компании всегда получают помощь и оперативную обратную связь. В случае любых затруднений персональный менеджер всегда готов оказать поддержку и ответить на возникающие вопросы.

— Сеть «ТАИФ-НК АЗС» уделяет особое внимание совершенствованию работы с корпоративными клиентами, программе лояльности и высокому уровню сервиса. Так, для еще большего удобства клиентов в 2023 году мы планируем запустить мобильное приложение. Это позволит клиентам отказаться от физических пластиковых карт и осуществлять заправку транспорта через приложение при помощи виртуальной карты бесконтактно, — продолжает начальник отдела реализации нефтепродуктов юридическим лицам компании Тимур Сайфутдинов.

Корпоративные клиенты компании имеют возможность осуществлять заправку по топливным картам не только в сети «ТАИФ-НК АЗС», но еще и на более 9 тыс. АЗС по всей России. Фото: Владимир Васильев. Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Высокое качество топлива — всегда в приоритете

Приобретая топливную карту «ТАИФ-НК АЗС», можно быть уверенным в том, что водитель заправил автомобиль только высококачественным топливом, которое напрямую доставляется с собственного нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске до АЗС.

Высокое качество нефтепродуктов, реализуемых на всех заправках сети «ТАИФ-НК АЗС», гарантировано: заводские характеристики сохраняются и контролируются на каждом этапе — от НПЗ до конечного потребителя.

— Заправляясь на наших АЗС, клиенты могут быть уверены, что в их бак будет залито только качественное топливо, — подчеркивают в компании.