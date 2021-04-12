В сети «ТАИФ-НК АЗС» стартовали продажи моторных масел Taif Lubricants

Фото: Ринат Назметдинов

Сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС», входящая в группу компаний ТАИФ, начала розничные продажи автомобильных масел под брендом Taif Lubricants. На сегодняшний день приобрести масла можно на семи АЗС в Казани по адресам: АЗС 102 на ул. Ершова, АЗС 131 на ул. Аделя Кутуя, АЗС 154 на ул. Залесная, 132б, АЗС 157 на ул. Чистопольская, АЗС 162 на ул. Лесозаводская, АЗС 169 на ул. Краснококшайская, АЗС 166 на ул. Нэфис. Список АЗС расширяется каждый день, в планах компании организовать продажи моторных масел Taif Lubricants во всех магазинах при АЗС уже к концу текущего месяца.

Taif Lubricants — инновационное предприятие, также входящее в группу компаний ТАИФ, — одного из ведущих производителей нефтепродуктов на территории Российской Федерации. Завод построен в 2003 году, в 2020 году прошел глубокую модернизацию производства. Сегодня это единственный в РФ производитель полиальфаолефиновых (ПАО) базовых масел. ПАО-синтетика — это результат синтеза газов, образующий однородные молекулы средней длины. Они обладают высокой вязкостью и быстро образуют ровную пленку на смазываемых поверхностях.

Под брендом Taif Lubricants выпускается более 170 наименований продукции, представленной во всех сегментах готовых товарных масел в России: моторные и трансмиссионные масла для легкового транспорта, моторные и трансмиссионные масла для коммерческого, грузового транспорта и специальной техники, индустриальные масла для различных отраслей промышленности.

Масла Taif Lubricants обеспечивают надежную защиту двигателя в течение всего периода применения, обладают улучшенными антикоррозийными свойствами, универсальны для использования как при низких, так и при высоких температурах.

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