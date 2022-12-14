«ТАИФ-НК АЗС» сегодня в прямом эфире разыграет снегоход и еще более тысячи призов

Фото: Максим Платонов

В крупнейшей сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается масштабная акция «Полный бак подарков» с розыгрышем более 3 000 ценных призов.

Сегодня, 14 декабря, компания готовится разыграть в прямом эфире главный приз второго этапа акции — новый снегоход, который станет отличным подарком в преддверии наступающего Нового года.

Помимо снегохода будут разыграны сертификат на путешествие, годовой запас топлива, подарочные сертификаты и еще более 1 000 подарков.

Счастливых обладателей ценных призов определят уже через несколько часов, в 14.00, в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @vk.com/azstaif во «ВКонтакте».

Следить за розыгрышем можно также в эфире «Реальное время Live».

Напомним, в розыгрыше призов второго этапа акции «Полный бак подарков» участвуют все купоны, которые были зарегистрированы на сайте taifazs.ru/fulltank до 7 декабря 2022 года включительно. Каждый полученный купон участвует во всех трех этапах акции «Полный бак подарков», кроме купонов, по которым уже были получены подарки на ранее проведенных этапах.

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/fulltank. Список победителей будет опубликован на сайте taifazs.ru/fulltank и в корпоративном аккаунте @vk.com/azstaif во «ВКонтакте» по окончании каждого этапа.

Если вы еще не участвуете в акции, самое время исправить это и попытать счастье! Впереди — финальный этап, где будет разыгран новый автомобиль Kia Seltos. Поймайте удачу вместе с «ТАИФ-НК АЗС» и заберите свой приз!

Акция «Полный бак подарков» продлится до 31 января 2023 года.

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