Безопасная заправка в один клик на АЗС ГК ТАИФ

Фото: Ринат Назметдинов

Самым безопасным средством передвижения в период пандемии коронавирусной инфекции остается личный транспорт. Но чтобы иметь возможность перемещаться, автомобиль необходимо регулярно заправлять.



Для удобства и безопасности клиентов на всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» предусмотрена возможность заправки автомобиля без контакта с операторами с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки» или «Яндекс.Навигатор», а также Fuelup и Benzuber.



Пользователю достаточно подъехать на ближайшую АЗС «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» или «ТАИФ-НК», выбрать номер колонки, вид топлива, сумму или объем заказа и оплатить заказ банковской картой. Все, что остается сделать дальше, — вставить заправочный пистолет в бак и заправиться. Если оплаченное топливо не поместилось в бак, то остаток суммы вернется на карту.



Мобильные приложения «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Навигатор», Benzuber и Fuelup доступны на платформах iOS и Android.