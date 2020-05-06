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Безопасная заправка в один клик на АЗС ГК ТАИФ

17:40, 06.05.2020
Безопасная заправка в один клик на АЗС ГК ТАИФ
Фото: Ринат Назметдинов

Самым безопасным средством передвижения в период пандемии коронавирусной инфекции остается личный транспорт. Но чтобы иметь возможность перемещаться, автомобиль необходимо регулярно заправлять.

Для удобства и безопасности клиентов на всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» предусмотрена возможность заправки автомобиля без контакта с операторами с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки» или «Яндекс.Навигатор», а также Fuelup и Benzuber.

Пользователю достаточно подъехать на ближайшую АЗС «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» или «ТАИФ-НК», выбрать номер колонки, вид топлива, сумму или объем заказа и оплатить заказ банковской картой. Все, что остается сделать дальше, — вставить заправочный пистолет в бак и заправиться. Если оплаченное топливо не поместилось в бак, то остаток суммы вернется на карту.

Мобильные приложения «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Навигатор», Benzuber и Fuelup доступны на платформах iOS и Android.

Авто Татарстан
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