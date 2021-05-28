«ТАИФ-НК АЗС» поздравляет с Днем химика
Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет работников, ветеранов химической и нефтехимической промышленности, а также всех жителей Татарстана с Днем химика!
Химическая отрасль является одной из значимых сфер экономики Республики Татарстан со своей богатой историей, славными традициями и масштабными планами дальнейшего развития. Она всегда относилась к числу наукоемких и требовала внедрения самых современных разработок. Новые и усовершенствованные технологии сегодня позволяют сделать производство безопасным, эффективным и более экологичным.
Благодаря ежедневному самоотверженному труду и высокому профессионализму работников нефтехимическим предприятиям Татарстана из года в год удается занимать лидирующие позиции на рынке и показывать стабильный рост производства. Сегодня перед нефтехимическим комплексом стоят сложные задачи по созданию и обновлению мощностей, разработке и внедрению новых инновационных проектов, которые являются источником роста экономики, благосостояния граждан и гарантией достойной жизни будущих поколений.
Многочисленный коллектив «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет всех работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником и выражает им искреннюю благодарность за вклад в развитие отрасли! Желает процветания, реализации карьерных и профессиональных планов, стабильности, здоровья и благополучия.
Партнерский материал
Справка
ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах — Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Качественное топливо на АЗС поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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