«ТАИФ-НК АЗС» поздравляет с Днем химика

Фото: Ринат Назметдинов

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет работников, ветеранов химической и нефтехимической промышленности, а также всех жителей Татарстана с Днем химика!

Химическая отрасль является одной из значимых сфер экономики Республики Татарстан со своей богатой историей, славными традициями и масштабными планами дальнейшего развития. Она всегда относилась к числу наукоемких и требовала внедрения самых современных разработок. Новые и усовершенствованные технологии сегодня позволяют сделать производство безопасным, эффективным и более экологичным.

Благодаря ежедневному самоотверженному труду и высокому профессионализму работников нефтехимическим предприятиям Татарстана из года в год удается занимать лидирующие позиции на рынке и показывать стабильный рост производства. Сегодня перед нефтехимическим комплексом стоят сложные задачи по созданию и обновлению мощностей, разработке и внедрению новых инновационных проектов, которые являются источником роста экономики, благосостояния граждан и гарантией достойной жизни будущих поколений.

Многочисленный коллектив «ТАИФ-НК АЗС» поздравляет всех работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником и выражает им искреннюю благодарность за вклад в развитие отрасли! Желает процветания, реализации карьерных и профессиональных планов, стабильности, здоровья и благополучия.

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