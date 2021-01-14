В сети «ТАИФ-НК АЗС» продолжается «Снегопад подарков»

До конца января в сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается масштабная акция «Снегопад подарков» с розыгрышем призов. У каждого участника есть возможность выиграть более 100 ценных призов — годовой запас топлива, подарочные сертификаты на бытовую технику, на топливо и товары на АЗС, а также получить шанс стать обладателем главного приза — путешествия для всей семьи.

Принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» на 25 и более литров бензина/сжиженного газа или на 40 и более литров дизельного топлива с использованием карты «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» и зарегистрировать на сайте 2021.taifazs.ru специальный код, указанный в чеке. Участники могут регистрировать неограниченное количество индивидуальных кодов. Чем больше чеков — тем больше шансов на победу!



Акция «Снегопад подарков» завершится 31 января. Успейте принять участие — призы уже ждут счастливчиков!

Подробная информация о правилах проведения акции, количестве призов, сроках и месте их получения размещена на сайте taifazs.ru. Итоги розыгрыша будут подводиться в прямом эфире на корпоративном аккаунте @ taif_nk_azs в Instagram.