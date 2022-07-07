ООО «ТАИФ-НК АЗС» увеличивает скидки на все виды топлива по картам Банка «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

В крупнейшей сети автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается лето выгодных скидок. Топливный ретейлер совместно с ООО Банк «Аверс» проводит акцию «Командная игра» с увеличенной скидкой на все виды топлива.

Теперь при приобретении моторного топлива или сжиженного газа любого объема с использованием карты Банка «Аверс» клиент получает повышенную скидку на бензин и дизельное топливо — 9%, на газ — 11%.

— Мы рады сообщить нашим клиентам, что в сети автозаправочных станций ГК ТАИФ продлеваются супервыгодные скидки на топливо! Заправляйтесь только качественным топливом от производителя и продолжайте наслаждаться летом вместе с сетью «ТАИФ-НК АЗС», — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» и распространяются на все карты Банка «Аверс».

Успейте воспользоваться выгодным предложением до 31 июля 2022 года. Более подробную информацию об акции «Командная игра» можно узнать на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также до конца июля действует акция «Праздник летних скидок!». Все держатели дисконтных карт «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» могут получить скидку 3 рубля с каждого литра топлива. Для этого достаточно предъявить скидочную карту перед совершением покупки на АЗС.

Партнерский материал