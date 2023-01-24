Сеть «ТАИФ-НК АЗС» готовится разыграть главный приз акции «Полный бак подарков» — Kia Seltos

Фото: Максим Платонов

Масштабная акция «Полный бак подарков», стартовавшая в августе 2022 года в сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС», близится к финалу. У каждого участника есть возможность побороться за призовой фонд, включающий в себя подарочные сертификаты на путешествие, годовой запас топлива, товары на АЗС, а также суперприз — автомобиль.

Присоединиться к числу участников достаточно просто. Для этого необходимо заправить автомобиль на АЗС сети ГК ТАИФ — «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» — с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков — тем выше шанс стать победителем!

Уже совсем скоро будут подведены итоги третьего, финального этапа розыгрыша. На кону главный приз — новый кроссовер Kia Seltos, который станет идеальным спутником для любого путешествия. Победителей определят в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел в официальном корпоративном аккаунте @vk.com/azstaif в социальной сети «ВКонтакте» 15 февраля 2023 года.

— За время проведения акции призы от нашей компании уже получили более двух тысяч счастливчиков. Участвуя в розыгрыше «Полный бак подарков», клиенты «ТАИФ-НК АЗС» получают реальный шанс стать обладателем нового кроссовера, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин. — Заправляйтесь только качественным топливом, участвуйте в акциях и выигрывайте. Мы всегда вас ждем на наших АЗС!

Поспешите — выдача кодов на АЗС по акции «Полный бак подарков» продлится до 31 января 2023 года, регистрация чеков — до 7 февраля 2023 года. Все купоны, полученные в период проведения акции, участвуют во всех этапах розыгрыша призов, кроме тех, по которым ранее были получены подарки.

Испытайте удачу и не упустите возможность выиграть ценные подарки от «ТАИФ-НК АЗС»!

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru/fulltank. Список победителей будет опубликован на сайте taifazs.ru/fulltank и в корпоративном аккаунте @vk.com/azstaif в социальной сети «ВКонтакте» после окончания третьего этапа.