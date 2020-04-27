Первый год «Альтернативы» от ТАИФ-НК АЗС

Фото: Ринат Назметдинов

Сеть автозаправочных станций Группы компаний ТАИФ продолжает заботиться о своих клиентах в условиях сложной эпидемиологической ситуации, обеспечивая безопасность каждой заправки и сохраняя для своих клиентов возможность получения моментальных скидок по карте «Альтернатива».



Ровно год назад ООО «ТАИФ-НК АЗС» запустило дисконтную программу мгновенных скидок «Альтернатива», которая успешно работает на всех автозаправочных станциях сети и пользуется заслуженной популярностью клиентов.



Удобство и выгоду программы «Альтернатива» на сегодняшний день успели оценить большинство водителей, заправляющихся высококачественным топливом на АЗС ТАИФ-НК.



Предъявив карту «Альтернатива», покупатель сейчас может получить мгновенную скидку до 5% от стоимости топлива. Для водителей такси предлагаются специальные карты «Альтернатива.Такси». По ним максимальные скидки на топливо сегодня достигают 7% в зависимости от объема заправок за календарный месяц.



Сеть ТАИФ-НК АЗС регулярно проводит маркетинговые акции для владельцев карт «Альтернатива», предлагая им повышенные скидки и дополнительные поощрения.



Празднуя годовщину работы программы «Альтернатива», компания планирует дальнейшее ее развитие, готовит новые, интересные и выгодные акции для участников программы.



Приобрести дисконтную карту «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» можно на любой станции сети ТАИФ-НК АЗС. Стоимость карты — 50 рублей. Подробнее — на сайте taifazs.ru.