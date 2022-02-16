«Клиенты ООО «ТАИФ-НК АЗС» позитивно оценивают новый бренд и доверяют качеству продукции»

Крупнейшая в Татарстане сеть автозаправочных станций продолжает масштабную кампанию по ребрендингу сети

Фото: Максим Платонов

За долгие годы работы сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» прочно обосновалась в сегменте топливной розницы региона. Запуск масштабной программы ребрендинга сети и ее позитивная оценка потребителями позволяет компании укреплять свои позиции на рынке топливного ретейла и говорить о правильности выбранной стратегии развития. Подробнее о том, каких результатов удалось достичь компании, благодаря консолидации таких крупных игроков, как «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой» в единую сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС», что уже удалось реализовать и какова траектория будущего движения, читайте в материале «Реального времени».

«ТАИФ-НК АЗС» — бренд активного роста

Объединяя в 2017 году сеть АЗС под разными брендами, ООО «ТАИФ-НК АЗС» ставило перед собой задачу создать единую узнаваемую марку автозаправочных станций, которая будет отвечать всем современным требованиям и достигать стратегических целей компании.

Чтобы достичь этих результатов в 2019 году был дан старт масштабной программе ребрендинга сети. За это время компания модернизировала и ввела обновленные стандарты внешнего вида более чем на 50 АЗС, в том числе в 2021 году было ребрендировано 20 объектов. Все они превратились в современные станции с наличием сопутствующих товаров и услуг.

Сегодня ООО «ТАИФ-НК АЗС» покрывает практически все районы Татарстана, и, по статистике, на ее станциях заправляется каждый третий автомобилист. Помимо этого, заправки ООО «ТАИФ-НК АЗС» расположены в других регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях.

На всех автозаправочных станциях сети соблюдаются все необходимые требования в области промышленной безопасности, обеспечивается высокое качество нефтепродуктов, которые поступают на АЗС компании напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» без задержек в пути, и предоставляется качественный сервис.

Окончательный же переход всех автозаправочных станций, которые будут работать под обновленным брендом «ТАИФ-НК», компания планирует завершить до конца 2024 года.

— Прежде всего, мы делаем ставку на качественное развитие наших заправок, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин. — Мы постепенно меняем не только внешний облик каждой станции, но и проводим техническую модернизацию: меняем топливораздаточные колонки, резервуарный парк, трубопроводы, открываем полноформатные магазины, кафе.

С момента запуска программы ребрендинга компания модернизировала и ввела обновленные стандарты более чем на 50 АЗС. Фото: Ринат Назметдинов

Как отмечает в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Наиль Шайдуллин, результаты работы обновленных АЗС говорят о том, что автомобилисты положительно оценивают переход автозаправочных станций сети под единый бренд «ТАИФ-НК» как в республике, так и в регионах присутствия.

— Еще несколько лет назад в активе «ТАИФ-НК АЗС» были разноформатные АЗС, работающие под разными вывесками. И с первого взгляда сложно было определить, кому они принадлежат. Этот фактор создавал определенные неудобства для автомобилистов. Поэтому и было принято решение создать новый единый бренд автозаправочных станций, которые будут отвечать современным требованиям. И со временем потребители высоко оценили новый фирменный стиль станций сети «ТАИФ-НК АЗС», — продолжает Наиль Шайдуллин.

По его словам, в качестве концепта идеи оформления заправок был выбран экостиль, который больше всего подходит для общественных территорий, не нагружает пространство и приятен глазу. Это позволило сделать сеть АЗС только узнаваемой.

Автомобилисты положительно оценивают переход автозаправочных станций сети под единый бренд «ТАИФ-НК» как в республике, так и в регионах присутствия. Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

— Наша цель — повышение эффективности работы каждой станции и сети в целом, увеличение объемов продаж и числа лояльных клиентов, — добавляют в компании.

Взаимовыгодные отношения с клиентами

С позиции эффективности в компании подходят не только к преобразованию экстерьера станций. Важны и содержательные изменения: внедрение новых стандартов обслуживания, программ лояльности и расширение спектра товаров и услуг. Так, из общего количества АЗС на 68 станциях открыты мини-маркеты, их количество постоянно увеличивается.

Ассортимент магазинов насчитывает более десяти тысяч наименований различных категорий: кондитерские изделия, газированные напитки, снеки, зерновой кофе, сезонные товары, автомобильные принадлежности, сувенирная продукция, средства индивидуальной защиты. Также на станциях «ТАИФ-НК АЗС» в розничной продаже представлены автомобильные масла под брендом Taif Lubricants, обеспечивающие надежную защиту двигателя в течение всего периода применения.

Ассортимент магазинов АЗС ГК ТАИФ насчитывает более десяти тысяч наименований различных категорий, Фото: Ринат Назметдинов

Кстати, бренд — это не только новый логотип, корпоративные цвета, но и развитая программа лояльности. Дисконтная программа моментальных скидок «Альтернатива» сети «ТАИФ-НК АЗС» была внедрена в 2019 году и успешно работает во всей сети АЗС. По картам предоставляются скидки до 5% на моторное топливо, до 7% на сжиженный газ, до 3% на сопутствующие товары. Также действуют специальные условия для водителей такси по программе «Альтернатива. Такси».

— Разрабатывая программу лояльности «Альтернатива», мы преследовали несколько целей. Во-первых, привлечь новых и удержать существующих клиентов. Во-вторых, улучшить показатели узнаваемости продуктов и услуг компании и повысить доверие клиентов. Ведь в свою очередь посетителям заправки программа лояльности дает возможность совершать покупки с максимальной выгодой, — подчеркивает коммерческий директор Наиль Шайдуллин.

И, как следствие, за счет постепенного роста лояльных клиентов и активных маркетинговых программ ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке топливного ретейла и увеличивать прирост продаж.

— Мы видим, что клиенты позитивно оценивают новый бренд ООО «ТАИФ-НК АЗС» и доверяют качеству продукции. Мы постоянно отслеживаем и прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов и стараемся предлагать наилучшие условия на топливном рынке, — говорит Наиль Шайдуллин.

Стратегия развития розничного бизнеса ООО «ТАИФ-НК АЗС» предполагает дальнейшее расширение географии сети АЗС в РТ. Фото: Ринат Назметдинов

Установка на «цифру» и расширение сети

Однако современный бизнес строится не только на продукте, но и на сервисе вокруг данного продукта. И эту тенденцию в ООО «ТАИФ-НК АЗС» понимают и принимают. Сбытовой бизнес компании сегодня постоянно развивается и совершенствуется.

К тому же, пандемия стала мощным стимулом для развития цифровых технологий на топливном рынке. За последние 2 года востребованность цифровых сервисов для розничных клиентов значительно выросла, благодаря более быстрой системе взаиморасчетов и дополнительной безопасности бесконтактной оплаты.

Например, клиентам «ТАИФ-НК АЗС» доступна онлайн-оплата топлива с помощью мобильных приложений «Яндекс. Заправки», Benzuber. В планах компании также разработать собственное мобильное приложение, тем самым через цифровые продукты повысить лояльность потребителей и обеспечить им максимальный комфорт и удобство при заправке автомобиля.

Стратегия развития розничного бизнеса предполагает и дальнейшее расширение географии сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» в Республике Татарстан. В ближайшие годы компания планирует построить новые станции и продолжить модернизацию АЗС.

— Сегодня добиться успеха на рынке, просто выпуская качественные и технологичные продукты, в условиях жесткой конкуренции практически невозможно. Необходима комплексная стратегия развития бренда, позволяющая осваивать новые направления, наращивать объемы продаж. С момента образования сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» мы создали сильный и узнаваемый бренд, который ассоциируется с высоким качеством топлива, удобным сервисом и выгодными предложениями для клиентов. Наша цель — продолжить дальше успешно развивать и укреплять лидирующие позиции не только в республике, но и в регионах присутствия, — добавил коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Партнерский материал