ТАИФ-НК АЗС поздравил автомобилистов с Днем защитника Отечества

Фото: Ринат Назметдинов

Ежегодно сеть автозаправочных станций ТАИФ-НК АЗС поздравляет сильную половину человечества с Днем защитника Отечества. В этом году компания организовала для своих клиентов полевую кухню на АЗС 157 по улице Чистопольской, 9б.

Автомобилистов угощали солдатской кашей и горячим чаем. Также мужчин, приехавших заправить автомобиль на АЗС, ждал приятный сюрприз — акция «Подтяни скидку». Покупателям предоставлялась единоразовая скидка на любое моторное топливо по количеству подтягиваний на турнике. Кроме этого, всем автомобилистам вручались подарки.

ТАИФ-НК АЗС — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России. Сеть ТАИФ-НК АЗС с начала года полностью перешла на дисконтную программу мгновенных скидок «Альтернатива».

Партнерский материал