Высокое качество топлива — приоритет для «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Ринат Назметдинов

Современные двигатели чувствительны к качеству топлива. Причем не только у иномарок, но зачастую и у отечественных автомобилей. Поэтому, помимо комфорта, хорошего сервиса и широкого ассортимента, приоритетным фактором в выборе АЗС является качество топлива. ООО «ТАИФ-НК АЗС» — надежный ориентир для автомобилистов. Высокотехнологичные нефтепродукты, реализуемые на заправках сети «ТАИФ-НК АЗС», гарантированно сохраняют заводские характеристики, непрерывно контролируются на протяжении всей цепочки — от нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» до конечного потребителя — и соответствуют самым высоким стандартам и требованиям.

Сохраняя окружающую среду

Популярность сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» среди клиентов прежде всего обусловлена тем, что компания наравне уделяет особое внимание не только качеству реализуемых нефтепродуктов, но и вопросам экологии.

Забота об окружающей среде — один из немаловажных аспектов для Группы компаний ТАИФ. В 2016 году завод бензинов АО «ТАИФ-НК» стал одним из первых предприятий в стране, которые полностью перешли на выпуск бензина класса Евро-5. Так благодаря низкому содержанию ароматических углеводородов и серы значительно снижаются выбросы продуктов сгорания в атмосферу.

В таком бензине практически отсутствуют смолы, что снижает образование отложений в деталях двигателя. Это в свою очередь со временем не приводит к снижению их мощности. А особая современная технология, которая внедрена на предприятии, исключает содержание в топливе вредных элементов, таких как марганец, свинец, железо.

Забота об окружающей среде — один из немаловажных аспектов для Группы компаний ТАИФ. Фото: Максим Платонов

— Вся товарная продукция, выпускаемая нефтеперерабатывающим заводом «ТАИФ-НК», всегда проходит комплекс необходимых испытаний и полностью соответствует российским ГОСТам. Поэтому, заправляясь на АЗС сети «ТАИФ-НК АЗС», реализующих топливо с завода «ТАИФ-НК», можно быть спокойным и за качество топлива, и за свой автомобиль, а также за сохранность окружающей среды, — говорит коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Высокое качество продукции, которая реализуется на автозаправочных станциях «ТАИФ-НК АЗС», практически ежегодно признается эколидером на республиканских и федеральных конкурсах. В 2019 году по решению экспертной комиссии конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» бензин неэтилированной марки АИ-95-К5 стал победителем в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а дизельное топливо зимнее экологического класса К5 (ДТ-3-К5) отмечено дипломом первой степени.

Убедиться в качестве топлива смогли уже многие татарстанцы — об этом свидетельствует немало положительных отзывов автовладельцев, которые сделали выбор в пользу бензина «ТАИФ-НК АЗС».

— Востребованность наших продуктов сегодня не вызывает уже никаких сомнений. А это лишний раз подтверждает то, что ставка на качество — приоритет, который всегда окупается отличной репутацией, — добавляют в компании.

Качество бензина находится под постоянным контролем на всех этапах транспортировки. Фото: Максим Платонов

Ни одной претензии к качеству бензина

К слову, качество бензина на автозаправочных станциях сети «ТАИФ-НК АЗС» находится под постоянным тотальным контролем на всех этапах его транспортировки — от НПЗ до АЗС.

Чтобы топливо соответствовало всем стандартам, специалисты испытательной лаборатории завода «ТАИФ-НК» держат на контроле весь процесс производства бензина и постоянно отбирают пробы.

Качество бензина проверяют моторным и исследовательским методами по 18 показателям, среди них — испытания на октановое число, массовую долю серы, содержание металлов, анализ на плотность. Также оценивается внешний вид продукта.

— Мы отслеживаем весь процесс приготовления, поэтому бензин всегда соответствует нормативам. Мы занимаемся отгрузкой готовой продукции, и при отправке потребителям выдается паспорт продукции, с которым бензин отправляется на автозаправочные станции, — рассказали ранее «Реальному времени» в лаборатории бензинов АО «ТАИФ-НК».

Для получения точных результатов все исследования выполняются на оборудованиях ведущих российских и мировых производителей. За год в испытательной лаборатории бензинов проверяют более 43 тыс. проб нефтепродуктов по 140 тыс. показателей. И что важно, за все время работы не было ни одной претензии к качеству продукта, отмечают специалисты.

«Для нас важно удовлетворять растущие потребности клиентов»

С завода топливо напрямую поступает на все АЗС сети «ТАИФ-НК АЗС». Для перевозки нефтепродуктов компания использует самый современный парк транспортных средств, предъявляя к нему высочайшие технические требования. Используемые «ТАИФ-НК АЗС» автоцистерны не подвергаются коррозии и позволяют сохранить чистоту и качество перевозимого топлива.

Для перевозки нефтепродуктов «ТАИФ-НК АЗС» использует самый современный парк транспортных средств. Фото: Максим Платонов

При выезде с НПЗ автомобильные цистерны пломбируются, а уже на АЗС в обязательном порядке берутся и опечатываются контрольные пломбы каждого вида топлива, которые хранятся на автозаправках на протяжении всего периода реализации. О том, как осуществляется прием топлива оператором АЗС, «Реальное время» подробно рассказывало в своих публикациях.

Важно отметить, что служба контроля качества компании ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно отбирает пробы в ходе плановых и внеплановых проверок в собственной стационарной лаборатории, расположенной в Казани.

Также ежемесячно АЗС проверяются государственными надзорными органами. За прошлый год на «ТАИФ-НК АЗС» было отобрано и испытано 398 проб на 193 АЗС. Специалистами Управления по обеспечению рационального использования и качества ТЭР в РТ не было выявлено ни одного случая несоответствия по качеству.

Служба контроля качества компании ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно отбирает пробы в ходе плановых и внеплановых проверок. Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, на каждой станции имеется уголок покупателя, где автомобилисты могут в любое время ознакомиться с паспортом и сертификатом качества на конкретную партию реализуемого топлива.

— Для нас важно в полной мере удовлетворять растущие потребности наших клиентов в качественном топливе, поскольку этот фактор напрямую влияет на безопасность перевозок, — уверены в «ТАИФ-НК АЗС».

Именно комплексный подход в работе и отлаженный механизм контроля за качеством топлива позволяет ООО «ТАИФ-НК АЗС» оставаться одним из лидеров на топливном рынке, успешно обеспечивая соответствие своей продукции всем необходимым стандартам, и гарантировать качество нефтепродуктов и высокий уровень сервиса на всех автозаправочных станциях сети.

Партнерский материал