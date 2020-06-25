На АЗС ТАИФ-НК автомобилистов угостили солдатской кашей на полевой кухне

Сеть автозаправочных станций ТАИФ-НК АЗС 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовала в Казани для своих клиентов полевую кухню на АЗС 162 по улице Лесозаводской, 8а.

В этот день автомобилистов угощали настоящей солдатской кашей, приготовленной на военной полевой кухне с тушенкой и горячим чаем.

— В этот памятный день мы решили выставить полевую кухню, накормить гостей вкусной кашей и доставить позитивные эмоции в это непростое время, — рассказал коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Все автомобилисты, посетившие в этот день АЗС, остались довольны не только качественным топливом, но и высококлассным сервисом.

Напомним, на ТАИФ-НК АЗС для клиентов продолжает действовать гибкая система скидок. Предъявив карту «Альтернатива», покупатель может получить мгновенную скидку до 5% от стоимости топлива. Для водителей такси предлагаются специальные карты «Альтернатива.Такси». По ним максимальная скидка может достигать 7%. Удобство и выгоду программы «Альтернатива» уже успели оценить многие водители, которые заправляются на АЗС ТАИФ-НК.

Партнерский материал