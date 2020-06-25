На АЗС ТАИФ-НК автомобилистов угостили солдатской кашей на полевой кухне
Сеть автозаправочных станций ТАИФ-НК АЗС 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовала в Казани для своих клиентов полевую кухню на АЗС 162 по улице Лесозаводской, 8а.
В этот день автомобилистов угощали настоящей солдатской кашей, приготовленной на военной полевой кухне с тушенкой и горячим чаем.
— В этот памятный день мы решили выставить полевую кухню, накормить гостей вкусной кашей и доставить позитивные эмоции в это непростое время, — рассказал коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.
Все автомобилисты, посетившие в этот день АЗС, остались довольны не только качественным топливом, но и высококлассным сервисом.
Напомним, на ТАИФ-НК АЗС для клиентов продолжает действовать гибкая система скидок. Предъявив карту «Альтернатива», покупатель может получить мгновенную скидку до 5% от стоимости топлива. Для водителей такси предлагаются специальные карты «Альтернатива.Такси». По ним максимальная скидка может достигать 7%. Удобство и выгоду программы «Альтернатива» уже успели оценить многие водители, которые заправляются на АЗС ТАИФ-НК.
Партнерский материал
Справка
ТАИФ-НК АЗС — крупнейшая сеть автозаправочных станций в Республике Татарстан. Компания также представлена в соседних регионах: Удмуртии, Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях. Топливо поступает напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК». Действует удобная система безналичных расчетов для юридических лиц с возможностью заправки служебного транспорта на АЗС по всей России.
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