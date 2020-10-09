Сопутствующие товары на «ТАИФ-НК АЗС»: высокий уровень сервиса и качества услуг

Фото: Ринат Назметдинов

На сегодняшний день рынок сопутствующих товаров на АЗС динамично растет, увеличивая объемы выручки автозаправочных станций. Выпечка, кофе, снеки, мини-маркеты с широким ассортиментом — все это стало нормой сервиса современного ретейла. Стремительному развитию этого тренда способствует и заинтересованность самих потребителей в необходимых товарах и услугах на заправках. Как показывают исследования топливных компаний, автомобилисты чаще всего посещают именно те АЗС, которые предлагают наибольший комплекс дополнительных услуг. Одной из них является сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС». Компания активно развивает нетопливный сегмент на всех автозаправочных станциях сети, исходя из актуальных потребительских тенденций. О том, какую линейку продукции ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам, — в материале «Реального времени».

Главный драйвер роста

Одной из первых развивать сопутствующий спрос на заправках стала английская компания ВР. В 1980-х годах она обратила внимание, что посетителей привлекает запах свежих булочек, и решила выпекать их в миниатюрных печах прямо на АЗС. В результате лучше стали продаваться не только продукты, но и увеличился доход от реализации топлива.

На российских заправках сопутствующие товары начали массово появляться в 1990-х годах. Со временем почти все сети автозаправочных станций стали наращивать прибыль от реализации товаров в магазинах и кафе при АЗС.

Сегодня автозаправочные комплексы уже невозможно представить без нетопливной составляющей. Современные АЗС стали многофункциональными комплексами, где любой посетитель может перекусить, отдохнуть от дороги и приобрести необходимые в пути товары.

В мини-маркетах ООО «ТАИФ-НК АЗС» представлен широкий ассортимент товаров на каждый день. Фото: Ринат Назметдинов

Следуя общим тенденциям развития сопутствующего бизнеса, один из крупнейших игроков на розничном топливном рынке Татарстана ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам помимо высококачественного топлива производства АО «ТАИФ-НК» еще и широкий ассортимент товаров для автомобилистов на каждый день. Сеть насчитывает 220 АЗС в республике и за ее пределами — в Удмуртии и Чувашии, а также в Кировской, Ульяновской и Самарской областях. Из общего количества АЗС 63 оборудованы собственными магазинами, и количество их постоянно увеличивается.

— Сопутствующие товары на «ТАИФ-НК АЗС» — это всегда гарантия высокого качества продукции по выгодной цене. Ассортимент наших магазинов насчитывает более десяти тысяч наименований различных категорий: кондитерские изделия, газированные напитки, снеки, зерновой кофе, автомобильные принадлежности, сезонные товары, средства индивидуальной защиты. Также в продаже представлена сувенирная продукция ведущих спортивных клубов республики — ФК «Рубин» и ХК «Ак Барс», — рассказывает начальник отдела реализации сопутствующих товаров и услуг ООО «ТАИФ-НК АЗС» Алмаз Нуриев.

В продаже представлена и сувенирная продукция ведущих спортивных клубов республики — ФК «Рубин» и ХК «Ак барс». Фото: Ринат Назметдинов

По его словам, сегодня недостаточно реализовывать просто топливо, современные АЗС в том числе должны создавать комфортную и уютную атмосферу для покупателей, превращая их в островки безопасности.

Антивирусные средства

К слову, о безопасности. В период пандемии коронавируса ни одна АЗС сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» не была закрыта ни на один день. Все работники были оперативно оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а торговые залы оборудованы защитными экранами.

Профилактические меры по предотвращению распространения инфекции действуют на предприятии и по сей день. На всех объектах компании регулярно проводится влажная уборка помещений, санитарных узлов, дверных ручек, поручней, витрин и полок дезинфицирующими средствами. Перед каждой сменой персонал АЗС проходит обязательный температурный контроль.

На всех объектах компании регулярно проводится влажная уборка помещений, санитарных узлов, дверных ручек, поручней, витрин и полок дезинфицирующими средствами. Фото: Ринат Назметдинов

COVID-19 внес серьезные коррективы и на покупательское поведение. На фоне призывов к социальному дистанцированию актуальной стала бесконтактная оплата. На всех АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» заправить автомобиль можно с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber. За период пандемии количество покупок топлива с бесконтактной оплатой значительно увеличилось.

Помимо этого, на автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» реализуются средства индивидуальной защиты по сниженной цене: маски, антисептики для рук. Также клиенты сети могут приобрести лимитированную серию защитных масок. Они не только удобны, но и практичны в использовании.

— Средства индивидуальной защиты на наших АЗС можно приобрести по невысоким ценам. Они ниже, чем у других торговых сетей. Мы договариваемся с поставщиками и делаем так, чтобы эти товары были как можно доступнее для наших клиентов и автомобилисты могли их покупать в достаточном количестве, — добавляют в компании.

На автозаправочных станциях сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» реализуются средства индивидуальной защиты: маски, антисептики для рук. Фото: Ринат Назметдинов

В ассортименте только качественные товары

Нетопливный сегмент ООО «ТАИФ-НК АЗС» включает в себя также самые разные продукты и сервисы. Наиболее прибыльными и востребованными являются продукты импульсного спроса: кофе, еда быстрого приготовления, выпечка, газированные напитки.

Так, в мини-маркетах при заправках представлена широкая линейка свежей выпечки от ресторана «Пирамида». Гостям предлагают традиционные пирожки с сытными и сладкими начинками — элеш, бекен, треугольники.

Как рассказал «Реальному времени» руководитель центра питания КРК «Пирамида» Рустем Загидуллин, при изготовлении продукции всегда учитываются высокие требования к качеству сырья и условиям производства.

— Мы не используем ГМО, консерванты, пищевые добавки, а также растительные и животные жиры, — уверяет Рустем Загидуллин. — Мы тщательно и трепетно относимся к выбору каждого продукта, используем только натуральные ингредиенты и всегда стараемся поддерживать высочайшие стандарты качества и радовать свежей ароматной выпечкой клиентов ООО «ТАИФ-НК АЗС».

В мини-маркетах при заправках ООО «ТАИФ-НК АЗС» представлена широкая линейка свежей выпечки от ресторана «Пирамида». Фото предоставлено КРК «Пирамида»

Другим востребованным продуктом являются прохладительные напитки. Только на них приходится порядка 30% товарооборота на автозаправочных станциях. А в летний период бутылку воды на автозаправке покупает чуть ли не каждый второй.

— Ориентируясь на спрос наших потребителей, мы также увеличиваем ассортимент прохладительных напитков. Заключаем контракты с новыми поставщиками, в зависимости от сезона проводим различные акции на те или иные напитки. В наших магазинах можно найти практически все товары, которые могут понадобиться в дороге. Вместе с тем мы также продолжаем уделять внимание и качеству обслуживания, — поясняет Алмаз Нуриев.

Акции по специальной цене

Принимая во внимание высокий спрос со стороны автолюбителей на кофейные напитки, в ООО «ТАИФ-НК АЗС» уделяют особое внимание развитию данного сегмента.

— Клиентам предлагаем ароматный зерновой кофе на любой вкус, который готовится на профессиональном оборудовании. Напиток подается в брендированных термобезопасных стаканах. Также кофейный напиток можно приобрести по специальной цене в комбо-наборах — кофе с выпечкой или мини-круассаном с различными начинками, — говорит Алмаз Нуриев.

Подобные стимулирующие акции компания проводит ежемесячно на постоянной основе в зависимости от сезонности. К примеру, в октябре на АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» можно поучаствовать в акции «Шоколадные скидки». При заправке от 25 литров и покупке напитка «Горячий шоколад» клиент получает дополнительную скидку 1 рубль с каждого литра топлива (но не более 40 рублей от всей покупки). Акция проводится до 31 декабря 2020 года.

Компания ежемесячно для своих клиентов проводит различные стимулирующие акции в зависимости от сезонности. Фото: Ринат Назметдинов

Кроме того, на АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» в настоящее время проводятся маркетинговые акции: «Мощная альтернатива», «Счастливые часы 13%», «Командная игра», позволяющие любому клиенту приобретать качественное топливо по выгодным условиям.

Неизменно высокий уровень обслуживания

Однако качественный ассортимент сопутствующих товаров на АЗС сам по себе не может стать залогом успеха. Для удовлетворения потребителей необходим комплексный подход, позволяющий управлять всеми составляющими этой деятельности. Это и высокий уровень сервиса, и высокое качество услуг. Всем этим требованиям отвечает сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС». Такого же мнения придерживаются и постоянные клиенты компании, опрошенные «Реальным временем».

— Услугами «ТАИФ-НК АЗС» пользуюсь давно. Сеть привлекает не только качественным топливом, но и доступными ценами. Так как я часто езжу в командировки, чаще всего приходится заправляться в ночное время суток, поэтому постоянно участвую в акции «Счастливые часы». Эта акция позволяет значительно экономить на топливе, что очень удобно, — рассказывает клиент ООО «ТАИФ-НК АЗС» Михаил Харитонов.

— По пути домой на заправку «ТАИФ-НК АЗС» всегда заезжаю ради свежей выпечки и кофе. Здесь всегда чисто и уютно, а после обновления стало еще лучше. К тому же радует и качество обслуживания. Персонал на «ТАИФ-НК АЗС» всегда дружелюбный и внимательный, — отмечает преимущества компании другой клиент Евгений Федоров.

— Очень любим сюда заезжать с детьми. Качество бензина всегда хорошее, да еще и перекусить можно! Выпечка сытная, а главное — свежая. Берем с собой в дорогу кофе и выпечку, — говорит другой клиент Владлена Фавстрицкая.