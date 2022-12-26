Сеть «ТАИФ-НК АЗС» вручила призы победителям второго этапа розыгрыша «Полный бак подарков»

Фото: Динар Фатыхов

В крупнейшей сети автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» состоялось награждение победителей второго этапа розыгрыша масштабной акции «Полный бак подарков», прошедшего в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @vk.com/azstaif в социальной сети «ВКонтакте» 14 декабря.

Обладателем главного приза второго этапа — снегохода — стала жительница Тольятти Наталья Христова. На награждение она приехала вместе с супругом. Ключи от призового снегохода вручил коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

— Дарить подарки всегда приятно! А «ТАИФ-НК АЗС» любит радовать своих клиентов приятными сюрпризами, — говорит Наиль Шайдуллин. — Масштабная акция с розыгрышем ценных призов от нашей сети продолжается. Заправляйтесь только качественным топливом от производителя, участвуйте в акциях и вам обязательно повезет!

Чуть позже в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Наталья Христова признается, что до последнего не верила в победу.

— Когда мне позвонили представители «ТАИФ-НК АЗС» и сказали, что я выиграла снегоход, я очень удивилась и не поверила, что главный приз достался именно мне. В розыгрыше решила принять участие ради интереса, даже не рассчитывала на победу. Зарегистрировала семь купонов, и седьмой купон оказался выигрышным. Оказывается, существует удача, — делится впечатлениями Наталья. — На «ТАИФ-НК АЗС» заправляемся давно. Устраивает и качество бензина, и сервис обслуживания. Все всегда на высшем уровне. Спасибо за замечательный подарок и честный розыгрыш! Желаю компании и дальше радовать своих клиентов, процветания и успехов!

Кроме главного приза — снегохода, во втором этапе разыгрывались сертификат на путешествие номиналом 200 тысяч рублей, годовой запас топлива, подарочные сертификаты номиналом 10 тысяч рублей и еще более 1000 призов.

— Когда на кассе предложили принять участие в розыгрыше, я согласился. Но совершенно не ожидал, что выиграю сертификат на путешествие. Самое интересное, что я подключился к трансляции розыгрыша призов в тот момент, когда в прямом эфире разыгрывали сертификат на путешествие. И потом, когда я заново пересматривал эфир, чтобы сравнить номера, я понял, что выиграл. А когда позвонили представители «ТАИФ-НК АЗС», я окончательно поверил в победу. Сразу же обрадовал родителей. Все были счастливы, — рассказывает другой победитель акции Адель Ахметов.

Для студента КГАСУ — это первый крупный выигрыш.

— Пока еще не решил, куда поеду отдыхать. Но время еще есть. Думаю, туда, где тепло. Спасибо «ТАИФ-НК АЗС» за такой предновогодний подарок. Я очень доволен. Буду и дальше активно принимать участие в акциях.

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— Я очень много времени провожу за рулем, поэтому сертификат номиналом 10 тысяч рублей очень кстати. Доволен выигрышем! Участвую в акциях «ТАИФ-НК АЗС» уже не первый год. Организация всегда на высшем уровне, и качество бензина тоже. Спасибо! Желаю компании побольше счастливых и довольных клиентов! — говорит еще один участник акции из Казани Рамис Ибрагимов.

Напомним, впереди автовладельцев ждет финальный этап розыгрыша, который состоится в феврале 2023 года. Успейте принять участие и выиграть главный приз — новый Kia Seltos!

Чтобы принять участие в акции, необходимо заправить автомобиль любым видом топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» или «Автодорстрой» с использованием карт дисконтной программы «Альтернатива» или оплатив картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков, тем больше шансов на победу!

Акция «Полный бак подарков» продлится до 31 января 2023 года.

Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте taifazs.ru/fulltank.

ООО «ТАИФ-НК АЗС» также поздравляет татарстанцев с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством!

— Новый год — это всеми любимый праздник, наполненный волшебством, который несет в себе надежду на хорошие перемены. И каким он будет, зависит только от нас! Пусть уходящий год заберет все невзгоды, оставив только приятные воспоминания и успешные начинания, а год наступающий будет полон перспектив, — обращается с поздравлением коллектив компании. — Мы благодарим наших клиентов и партнеров за то, что доверяете нам и выбираете наши АЗС. Желаем вам уютной встречи праздника в круги семьи, друзей. Крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов во всем!



Люция Кашапова