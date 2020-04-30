Майские праздники в сети АЗС ГК ТАИФ

Сеть АЗС Группы компаний ТАИФ в мае делает приятный подарок всем автомобилистам. Каждый обладатель дисконтной карты «Альтернатива» или «Альтернатива.Такси» весь май сможет заправлять свой автомобиль высококачественным топливом со скидкой до 7%. Для этого достаточно предъявить дисконтную карту «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» перед совершением покупки на АЗС.

Позвольте себе больше с дисконтной программой «Альтернатива», открывая доступ в мир скидок, акций и спецпредложений сети АЗС ГК ТАИФ.

Напомним, что в условиях непростой эпидемиологической ситуации сеть АЗС ГК ТАИФ продолжает работать в штатном режиме, тщательно обеспечивая безопасность каждой заправки и сохраняя возможности применения моментальных скидок по картам «Альтернатива».

Карты «Альтернатива» и «Альтернатива.Такси» всегда можно приобрести и оформить на АЗС компании. Стоимость карты — 50 рублей. Подробнее об акции на сайте taifazs.ru.