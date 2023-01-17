«ТАИФ-НК АЗС» продлевает выгодную акцию «Новый 23»

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает радовать и согревать своих клиентов горячими скидками на топливо в новом году. Оператор крупнейшей в Татарстане сети продлевает уже всем полюбившуюся акцию «Новый 23».

По условиям акции, участники программы лояльности «Альтернатива» и держатели карт ООО Банк «Аверс» имеют возможность приобретать на выгодных условиях качественное топливо от производителя на всех АЗС сети.

При покупке от 23 и более литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 с предъявлением карт «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси» или при оплате картой Банка «Аверс» всем клиентам предоставляется повышенная скидка — 4 рубля с каждого литра, 3 рубля — при покупке до 23 литров, 2 рубля — на АИ-98 и сжиженный газ.

Акция «Новый 23» продлена на всех автозаправочных станциях сети, работающих под брендами «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой», до 31 января 2023 года.

— Мы увидели, какой интерес эта акция вызвала у наших клиентов до нового года, и решили ее продлить. Так как всегда в своей работе стараемся исходить из интересов потребителей: предлагаем только качественное топливо и постоянные маркетинговые акции, позволяющие заправляться выгодно, — напоминает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Данная скидка не суммируется с другими действующими акциями, кроме акции «Полный бак подарков». В рамках этой акции клиенты могут принять участие в розыгрыше более 3 000 ценных призов, где главный приз автомобиль. Стать участником акции достаточно просто — необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» с предъявлением карты «Альтернатива» или оплатить картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!

Акция «Полный бак подарков» продлится до 31.01.2023 года.

Более подробно с условиями акций, проводимых на «ТАИФ-НК АЗС», можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.