На «ТАИФ-НК АЗС» начались продажи зимнего дизельного топлива

Фото: Максим Платонов

С наступлением первых холодов в сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» началась реализация зимнего дизельного топлива. По словам главного инженера компании Шамиля Залялова, оно должно соответствовать текущим погодным условиям.

— Самый важный показатель сезонности дизтоплива — предельная температура фильтруемости. Для зимнего дизеля она составляет минус 32°С. Чем холоднее, тем быстрее парафины кристаллизуются и оседают на сетке в ячейках фильтра. В этом случае топливо густеет, парализуя работу двигателя. Поэтому важно вовремя с межсезонного дизеля переходить на зимний, — объясняет Шамиль Залялов. — ООО «ТАИФ-НК АЗС» работает строго по техническому регламенту, определяющему сроки начала и завершения реализации зимнего дизеля. Потребители могут быть уверены, что топливо на наших АЗС обладает всеми морозоустойчивыми характеристиками.

Высокое качество продукции, напрямую поставляемой на заправки «ТАИФ-НК АЗС» с нижнекамского нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», полностью соответствует всем требованиям ГОСТ 32511-2013 и технического регламента Таможенного союза 013/2011 и даже превосходит российские и европейские стандарты. Паспорт о соответствии качества всегда можно найти на каждой автозаправочной станции в свободном доступе в уголке покупателя.

Также качественные показатели ДТ Евро-5 характеризуются более низким содержанием серы (3 мг/кг при разрешенных стандартом 10 мг/кг) и полициклических углеводородов, благодаря чему снижается выброс вредных продуктов сгорания в атмосферу.

Заправляясь качественным дизельным топливом на «ТАИФ-НК АЗС», вы не только обеспечиваете надежную и долговременную работу транспорта при любых метеоусловиях, но при этом заботитесь и об экологии.

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