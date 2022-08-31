На «ТАИФ-НК АЗС» продолжается сезон жарких скидок

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжает заправлять выгодными скидками. Крупнейший топливный ретейлер в Татарстане дарит для участников программы лояльности «Альтернатива» скидку 2 рубля с каждого литра топлива.

По условиям акции «Карта, Деньги, -2», при покупке любого количества топлива за наличный расчет или по банковской карте с предъявлением карт «Альтернатива» или «Альтернатива. Такси» всем клиентам предоставляется супервыгодная скидка на АИ-92, АИ-95 и сжиженный газ — 2 рубля с каждого литра, на АИ-98 и дизельное топливо — 1 рубль с каждого литра.

— Заправляться на «ТАИФ-НК АЗС» всегда выгодно! И наши клиенты об этом знают. Мы предлагаем только качественное топливо от производителя, высокий уровень обслуживания и постоянные выгодные предложения, позволяющие водителям существенно экономить. Ловите выгоду во время отдыха вместе с сетью АЗС «ТАИФ-НК», «Автодорстрой», «Татнефтепродукт», воспользовавшись скидкой до 2 рублей с литра от цены, указанной на стеле, — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Акция «Карта, Деньги, -2» действует на всех автозаправочных станциях сети до 15 сентября 2022 года. Скидка не суммируется со скидками по другим проводимым акциям, кроме акции «Полный бак подарков».

Приобрести дисконтные карты «Альтернатива» всегда можно на АЗС компании. Стоимость карты — 50 рублей. Подробнее с условиями и правилами проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.