Как в один клик заправиться на ТАИФ-НК АЗС?

Для удобства и безопасности клиентов на всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» предусмотрена возможность заправки автомобиля без контакта с операторами с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки» или «Яндекс.Навигатор», а также Fuelup и Benzuber.



Пользователю достаточно подъехать на ближайшую АЗС «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» или «ТАИФ-НК», выбрать номер колонки, вид топлива, сумму или объем заказа и оплатить заказ банковской картой. Все, что остается сделать дальше, — вставить заправочный пистолет в бак и заправиться. Если оплаченное топливо не поместилось в бак, то остаток суммы вернется на карту.



Напомним, что самым безопасным средством передвижения в период пандемии коронавируса остается личный транспорт. Для безопасности заправки ООО «ТАИФ-НК АЗС» рекомендует использовать мобильные приложения «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Навигатор», Benzuber и Fuelup, которые доступны на платформах iOS и Android.

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