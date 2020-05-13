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Как в один клик заправиться на ТАИФ-НК АЗС?

17:58, 13.05.2020
Как в один клик заправиться на ТАИФ-НК АЗС?
Фото: taifazs.ru

Для удобства и безопасности клиентов на всех автозаправочных станциях ООО «ТАИФ-НК АЗС» предусмотрена возможность заправки автомобиля без контакта с операторами с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки» или «Яндекс.Навигатор», а также Fuelup и Benzuber.

Пользователю достаточно подъехать на ближайшую АЗС «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» или «ТАИФ-НК», выбрать номер колонки, вид топлива, сумму или объем заказа и оплатить заказ банковской картой. Все, что остается сделать дальше, — вставить заправочный пистолет в бак и заправиться. Если оплаченное топливо не поместилось в бак, то остаток суммы вернется на карту.

Напомним, что самым безопасным средством передвижения в период пандемии коронавируса остается личный транспорт. Для безопасности заправки ООО «ТАИФ-НК АЗС» рекомендует использовать мобильные приложения «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Навигатор», Benzuber и Fuelup, которые доступны на платформах iOS и Android.

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Авто Татарстан
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