Качество топлива на АЗС — под контролем

В Татарстане проходит месячник по мониторингу качества топлива

Фото: Максим Платонов

С 24 октября в Республике Татарстан проходит месячник по мониторингу качества реализуемого и потребляемого моторного топлива на АЗС и нефтебазах. Проверяющие отбирают пробы бензина и дизельного топлива и исследуют их в независимой аттестованной лаборатории. Нарушения хоть и редко, но встречаются, говорят специалисты. В очередной рейд на одну из заправочных станций Казани вместе с сотрудниками ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» отправилась и журналист «Реального времени».

Отбор проб на АЗС

Как рассказал заместитель начальника управления Шамиль Гумеров, с начала месячника специалисты отобрали уже 196 проб на 99 АЗС. Это 120 проб бензина и 76 проб дизтоплива. Всего до конца ноября в соответствии с распоряжением Кабинета министров РТ специалисты ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» отберут 350 проб на 180 АЗС республики.

Затем топливо направляют в лабораторию, где проверяют на соответствие полутора десяткам различных показателей, предусмотренных регламентами Таможенного союза и национальными стандартами.

Пока в лаборатории испытано 114 проб. В трех образцах выявлены отклонения от нормы требований ГОСТа.

— В основном нарушения фиксируются на небольших заправках, — говорит Шамиль Гумеров. — В крупных сетях нарушений не выявляем. У них есть свои собственные лаборатории. И раз в месяц, согласно нормативным документам, они проверяют качество реализуемого топлива. С этой задачей они успешно справляются, а вот мелкие АЗС за неимением лабораторий эту периодичность не выдерживают.

Как рассказал заместитель начальника управления Шамиль Гумеров, с начала месячника специалисты отобрали уже 196 проб на 99 АЗС

Далее результаты проверок передают владельцам автозаправочных станций. В случае грубых и повторных нарушений — уже в соответствующие контрольно-надзорные органы.

Частые нарушения

По словам специалистов управления, наиболее частое нарушение — превышение показателя серы в дизельном топливе.

— На сегодняшний день для дизельного топлива 5-го класса массовая доля серы не должна превышать 10 мг/кг. Это считается нормой. Еще одним важным показателем качества дизельного топлива является предельная температура фильтруемости. С наступлением холодов заправки начинают переходить с реализации летнего дизельного топлива на межсезонное, а позже — на зимнее. Для межсезонного дизеля предельная температура фильтруемости составляет минус 15 градусов Цельсия, для зимнего — минус 32 градуса. Сейчас заправки пока реализуют летнее и межсезонное дизельное топливо, а уже с середины ноября начинают завозить зимний дизель, — рассказал журналистам Шамиль Гумеров в ходе рейда.

Наиболее частое нарушение — превышение показателя серы в дизельном топливе

Переходный период от летнего дизеля к зимнему осуществляется в октябре — ноябре в соответствии с погодными условиями. Поэтому специалисты рекомендуют вовремя переходить на зимнее дизельное топливо, чтобы не вывести двигатель из строя.

Количество жалоб уменьшилось

К слову, пробы топлива для анализа сотрудники ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» берут на автозаправках, не предупреждая их владельцев о визите. Топливо из случайно выбранной топливораздаточной колонки наливают в чистую канистру, а затем разливают в две стеклянные бутылки, каждую из которых закрывают, пломбируют и помечают биркой с информацией о виде топлива, дате, времени и месте отбора. Одну из бутылок отправляют в лабораторию, а вторую с арбитражной пломбой хранят более месяца — на случай, если в пробе выявят несоответствие. Тогда владелец АЗС, в случае несогласия с вердиктом, может потребовать провести анализ повторно, но уже в другой лаборатории.

Пробы топлива для анализа сотрудники ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» берут на автозаправках, не предупреждая их владельцев о визите

Если посмотреть на динамику, доля бензиновых проб, в которых обнаруживаются отклонения, с каждым годом снижается, говорят специалисты. Так, в 2005 году нарушения встречались примерно в 20—25% проб, а с 2008 года в результате принятых мер этот показатель колеблется в районе 2,5—3%.

— Это связано с тем, что увеличилась доля прямых поставок топлива на АЗС. Например, на такие крупные сети, как «ТАИФ-НК АЗС» топливо напрямую поступает с нефтеперерабатывающего завода без посредника, поэтому качество соответствует всем нормам, — отмечает Гумеров.

Уменьшается и количество жалоб от потребителей. В 2021 году в ведомство было направлено 16 жалоб, из них только одна подтвердилась.

— На каждую жалобу мы реагируем выездной проверкой. За текущий год от потребителей поступило семь жалоб на некачественное топливо. Но ни одна жалоба не подтвердилась, — резюмировал Шамиль Гумеров.

Пока в лаборатории испытано 114 проб. В трех образцах выявлены отклонения от нормы требования ГОСТа

Высокое качество топлива — приоритет для «ТАИФ-НК АЗС»

С каждым годом ситуация на рынке моторных топлив меняется к лучшему. Ведущие производители понимают, что стабильное качество предлагаемого топлива — главное преимущество в борьбе за доверие клиентов.

Один из лидеров на розничном топливном рынке Татарстана — ООО «ТАИФ-НК АЗС» — не первый год успешно обеспечивает своих потребителей продукцией, отвечающей самым высоким стандартам и требованиям. Высокое качество нефтепродуктов, реализуемых на всех заправках сети «ТАИФ-НК АЗС», гарантировано: заводские характеристики сохраняются и контролируются на каждом этапе — от НПЗ до конечного потребителя.

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— Для нас важно в полной мере удовлетворять растущие потребности клиентов в качественном топливе, поскольку этот фактор напрямую влияет на безопасность перевозок. Служба контроля качества нашей стационарной лаборатории ежемесячно осуществляет исследования и строго следит за качеством реализуемого топлива на наших автозаправочных станциях. И именно комплексный подход в работе позволяет ООО «ТАИФ-НК АЗС» гарантировать качество нефтепродуктов и высокий уровень сервиса на всех автозаправочных станциях сети, — добавляют в компании.

