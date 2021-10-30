Новую услугу для потребителей начали предлагать на АГЗС «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Ринат Назметдинов

В сети крупнейшего топливного ретейлера в Татарстане ООО «ТАИФ-НК АЗС» стала доступна новая услуга — заправка бытовых газовых баллонов. Эта уникальная на сегодняшний день услуга пока предлагается только на АГЗС №166, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Нэфис, 1а.

— К местам реализации газовых баллонов предъявляются особые требования. С учетом норм промышленной и противопожарной безопасности АГЗС была дооборудована, установлена газораздаточная колонка FAS-220 FM. Колонка является универсальной и предназначена для заправки как автомобилей, так и бытовых баллонов с учетом отпущенного сжиженного газа в килограммах, вес которых контролируется через автоматические платформенные весы. Это в свою очередь позволяет исключить переполнение баллона сверх нормативного количества газа, — говорит главный инженер ООО «ТАИФ-НК АЗС» Шамиль Залялов.

При этом клиентам важно помнить, что не принимаются для заправки сжиженным газом и подлежат выбраковке баллоны, у которых истек срок освидетельствования, нет установленных надписей, не исправлены вентили и клапаны, поврежден корпус баллона (раковины, вмятины, забоины), ослаблено крепление баллона, либо имеются утечки из соединений.

— ООО «ТАИФ-НК АЗС» ориентировано на применение самого современного оборудования. Сегодня АГЗС представляет собой полностью модернизированную заправочную станцию и готова предложить покупателям только качественные товары и услуги, — отмечает Шамиль Залялов.

На станции реализуется сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) производства ПАО «Нижнекамскнефтехим». Также в продаже есть бензин марок АИ-98, АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо.

Помимо заправки автомобиля на станции открыт круглосуточный магазин со всеми необходимыми сопутствующими товарами в дорогу: от свежей выпечки и горячих напитков до моторных масел и автотоваров.

Газозаправочная станция работает круглосуточно. Оплата топлива возможна как наличными средствами, так и по безналичному расчету с помощью банковской карты. Также на станции принимаются топливные карты и действует постоянная программа лояльности.

Подробную информацию об акциях, новостях компании и адресах других АГЗС можно узнать на официальном сайте taifazs.ru.

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