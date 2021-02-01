«Если будет минус 5—10 градусов, толку от такой «незамерзайки» не будет»

Насколько опасны ярко-синие суррогаты на метаноле и где чаще всего выявляют контрафакт

Фото: Максим Платонов

В плохую погоду, а особенно в зимнее время, хорошая обзорность сквозь стекла без разводов приобретает для водителя особое значение. Поэтому без омывающей жидкости здесь не обойтись. Сегодня на рынке выбор так называемой «незамерзайки» огромен. Продается она почти в любом супермаркете, в специализированных магазинах, на автозаправочных стациях и даже на обочинах. Последний вариант самый бюджетный. Пятилитровую канистру голубой жидкости можно приобрести за 100—120 рублей. Дело в том, что в дешевых стеклоомывателях вместо положенного изопропилового спирта используют метанол. Такая незамерзающая жидкость от сомнительных производителей считается не только контрафактной, но и опасной для здоровья. Чем же грозит покупка некачественной «незамерзайки», разбиралось «Реальное время».

Больше всего контрафакта — в Казани, Челнах и Нижнекамске

Приобретая некачественную незамерзающую жидкость на стихийных точках вдоль дорог, водители изначально идут на осознанный риск. Все понимают, что такая «незамерзайка» «вне закона» и, как правило, изготавливается из сомнительных материалов.

Так, в Татарстане в 2020 году сотрудниками МВД по РТ было конфисковано около 100 тысяч литров нелегальной спиртосодержащей продукцией. Из них — 28 тысяч литров «незамерзайки», находящейся в незаконной продаже. В основном правонарушения были выявлены в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Алкоголь» полицейским удалось установить цех по производству самопала, который располагался на участке трассы М-7 «Волга». В помещении цеха было обнаружено все необходимое оборудование для выпуска продукции, а также этикетки с наименованием и спирт. Оттуда стеклоомывающая жидкость, изготовленная с использованием метилового спирта, поставлялась в Казань, — рассказали «Реальному времени» в МВД по РТ.

Позже во время обыска и проверочной закупки в одном из магазинов Казани было изъято 434 пятилитровых бутылки фальсификата общим объемом 2 170 литров. Лабораторные исследования продукции показали наличие метилового спирта в составе продукции.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ корреспонденту «Реального времени», с 20 марта 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции проверки по реализации стеклоомывающей жидкости, находящейся в легальном обороте, были проведены только в первом квартале, поэтому результаты контроля несопоставимы с 2019 годом.

— В 2020 году по итогам надзорных мероприятий было составлено 12 протоколов об административном правонарушении и вынесены постановления с назначением административного наказания в виде предупреждения. В 2019 году по фактам выявленных нарушений составлен 31 протокол. Общая сумма наложенных штрафов составила 430 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

Некачественная продукция реализовывалась в Камско-Устьинском, Мензелинском, Лениногорском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Нижнекамском, Дрожжановском, Чистопольском, Бугульминском, Пестречинском, Зеленодольском, Аксубаевском, Нурлатском районах и в Казани.



Тем не менее низкая цена становится главным фактором при выборе незамерзающей жидкости.

— Большинство водителей не задумываясь покупают дешевую жидкость. Главное — что дешево. А потом уже в процессе эксплуатации они видят, что жидкость начинает густеть и, как следствие, грязное лобовое стекло, — говорит руководитель татарстанского отделения ФАР Рамиль Хайруллин.

В Татарстане в 2020 году сотрудниками МВД по РТ было конфисковано около 100 тысяч литров нелегальной спиртосодержащей продукцией. Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев

Проблема контрафактной продукции — отсутствие контроля

Так какую же опасность таят в себе подпольно произведенные «омывайки»? Дело в том, что нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта. Он гораздо дешевле и хорошо очищает стекла.

— Однако метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при вдыхании или заглатывании, раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей. В стеклоомывающей жидкости содержание метилового спирта не должно превышать 0,05 процента, — предупреждают в Роспотребнадзоре по РТ.

Решение о запрете использования метанола было введено постановлением Минздрава еще в 2000 году из-за его широкого использования в качестве алкогольного напитка — по вкусу и запаху метанол напоминает этиловый спирт. В случае попадания внутрь метанол провоцирует сильнейшую интоксикацию. Согласно статистике ведомства, ежегодно в России регистрируют около 1 200 отравлений метиловым спиртом.

— Метанол — это прежде всего яд. И мы это должны помнить. От 5 мл человек может полностью ослепнуть, а от 30 мл — умереть. Конечно, сейчас общество является более осознанным и вряд ли кто-то будет употреблять эту жидкость внутрь. Тем не менее пары метанола могут попасть в органы дыхания и вызвать отравление. Поэтому для нас это важный момент, что метанол не должен содержаться в незамерзающей жидкости, — говорит декан факультета нефти и нефтехимии КНИТУ Наталья Башкирцева.

Согласно статистике Роспотребнадзора, ежегодно в России регистрируют около 1 200 отравлений метиловым спиртом. Фото: Максим Платонов

Еще одна проблема контрафактной продукции — отсутствие контроля. Никто не следит, в каких пропорциях и чем разбавляют метиловый спирт нелегальные производители. Поэтому эксперты рекомендуют покупать жидкость с хорошим запасом морозоустойчивости в проверенных автомагазинах или на брендовых заправках.

— При выборе стеклоомывающей жидкости в первую очередь надо смотреть на сезонность. Она бывает с различными температурами застывания. Если мы не хотим испортить автомобиль, мы должны обратить внимание на температуру — до минус 20—40 градусов Цельсия. И, конечно, лучше выбирать незамерзающую жидкость с небольшим запасом морозоустойчивости. Так как в наших климатических условиях жидкость может просто замерзнуть. Поэтому лучше подстраховаться и купить омывающую жидкость с более высокой температурой кристаллизации, — рассказывает Наталья Башкирцева.

Такого же мнения придерживается и Рамиль Хайруллин. «Если будет минус 5—10 градусов, то толку от такой «незамерзайки» не будет!» Также эксперты советуют тщательно изучать информацию на потребительской таре — информация, вынесенная на этикетку, должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

К примеру, проверенную сезонную стеклоомывающую жидкость можно купить на АЗС.

— Незамерзающая жидкость на наших автозаправочных станциях соответствует всем критериям качества: обладает высокой чистящей способностью, а точка замерзания соответствует указанной на этикетке. Кроме того, на АЗС имеется сертификат качества на незамерзающую жидкость, и закупка производится только у официальных производителей, имеющих лицензии и сертификаты на производство данного вида продукции, — отмечают в ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Эксперты рекомендуют покупать жидкость с хорошим запасом морозоустойчивости в проверенных автомагазинах или на брендовых заправках. Фото: Ринат Назметдинов

Легальная «омывайка»

Зарекомендовавшие себя на рынке производители выпускают омывающую жидкость на основе этилового или изопропилового спирта. «Предпочтительный и основной спирт, который может сейчас использоваться — изопропиловый. Но вполне может частично содержаться и этиловый спирт. Его содержание не должно превышать 9%. Но «алкогольные» акцизы превращают такую «незамерзайку» в дорогостоящий продукт как для производителей, так и для потребителей», — добавляет декан факультета нефти и нефтехимии КНИТУ.

Изопропиловый спирт не токсичен для человека, но имеет неприятный резкий запах. Чтобы устранить эти ароматы, производители добавляют в жидкость специальные отдушки. Еще одним важным компонентом стеклоомывающей жидкости являются поверхностно-активные вещества (ПАВ). Благодаря ПАВам «незамерзайка» хорошо пенится и помогает дворникам быстро удалять грязь со стекла.

Все стеклоомывающие жидкости состоят из двух основных компонентов: растворителя и поверхностно-активных веществ (ПАВ), растворяемых в воде. Фото: Ринат Назметдинов

Отсутствие ГОСТа

Однако несмотря на широкое распространение незамерзающей жидкости, ГОСТ на данный вид продукции в России пока не принят. На товары распространяются лишь «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Из-за отсутствия единых требований ежегодно Роскачество выявляет десятки некачественных «незамерзаек». В 2020 году специалисты ведомства провели исследование и сообщили, что «в отношении температуры замерзания испытания провалили практически 80% исследованного товара: часть продукции, рассчитанной на использование при минус 20 градусах, начала замерзать уже при минус 13 градусах».

Поэтому рекомендации изучать состав и приобретать товар в официальных торговых точках остаются актуальными по сей день.

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