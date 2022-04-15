«ТАИФ-НК АЗС» увеличивает скидки на топливо по картам Банка «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

Оплачивать топливо банковской картой не только удобно, но и максимально выгодно. В крупнейшей сети автозаправочных станций в Республике Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжается совместная с Банком «Аверс» акция «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо.

Теперь, по условиям акции, при приобретении 25 и более литров моторного топлива или сжиженного газа на 2% увеличивается скидка по картам Банка «Аверс». Таким образом, держатели карт могут получить моментальную скидку 7% на бензин и дизельное топливо, 9% на газ.

— Для нас важно, чтобы клиент уезжал с АЗС с хорошим настроением. Поэтому ежемесячно «ТАИФ-НК АЗС» проводит для своих клиентов различные стимулирующие акции и дарит приятные бонусы в виде скидок. Заправляйтесь на АЗС «ТАИФ-НК», «Автодорстрой», «Татнефтепродукт» всегда с максимальной выгодой! — отмечает коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях ГК ТАИФ и распространяются на все карты Банка «Аверс».

Повышенная скидка по акции «Командная игра» действует в период с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Обо всем подробнее — на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, в сети «ТАИФ-НК АЗС» также до конца апреля действует акция «Глобальное потепление». При приобретении 25 и более литров любого бензина на 2% увеличивается скидка по дисконтным картам «Альтернатива» и «Альтернатива. Такси». Максимальная скидка по картам может составить 7% в зависимости от текущего уровня.

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