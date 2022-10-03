«Бери больше — плати меньше!» в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

В сети автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС», успешно работающей на розничном топливном рынке республики, начинается осенний листопад скидок.

Здесь с начала октября на всех АЗС ГК ТАИФ стартовала акция «Бери больше — плати меньше!». При приобретении от 25 и более литров топлива АИ-92 и АИ-95 с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или при оплате картой Банка «Аверс» клиенту предоставляется повышенная скидка 3 рубля с каждого литра топлива.

— Мы всегда заботимся о наших клиентах и предоставляем им возможность заправляться на самых выгодных условиях на «ТАИФ-НК АЗС» только качественным топливом от производителя. Поэтому в связи с многочисленными обращениями было принято решение возобновить акцию с повышенной скидкой в размере 3 рубля с каждого литра. Заправляйтесь с выгодой на наших АЗС! — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин.

Успейте воспользоваться скидкой! Специальное предложение действует до 31 октября 2022 года на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

Предоставляемая скидка не суммируется со скидками по другим проводимым акциям, кроме акции «Полный бак подарков». Клиенты сети могут принять участие в розыгрыше более 3000 ценных призов. Для этого необходимо заправить автомобиль на АЗС сети ГК ТАИФ — «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков, тем больше шансов на победу!

Уже совсем скоро будет разыгран главный приз первого этапа. На кону — квадроцикл и более 1000 подарков. Успейте присоединиться к числу участников акции!

Подробнее об условиях акции «Бери больше — плати меньше» и «Полный бак подарков» — на официальном сайте taifazs.ru.

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