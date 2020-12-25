Зимнее дизельное топливо на «ТАИФ-НК АЗС» — высококачественный продукт экологического класса

Качество топлива подтверждают как водители, доверяющие бренду, так и результаты проверок

Фото: Максим Платонов

Наступление зимнего сезона особенно ощущают владельцы дизельных автомобилей. Ведь для них становится актуальной проблема замерзания топлива — самая большая опасность, которая может подстерегать автовладельцев в нашей стране. Поэтому своевременный переход на зимние сорта дизтоплива позволит избежать множества проблем, как и качественное топливо на проверенных АЗС. Зимнее дизельное топливо на АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС», которое напрямую поставляется с нижнекамского нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», полностью соответствует современному стандарту Евро-5, что гарантирует его высочайшее качество и стабильную работу автомобилей. О том, как в лабораториях ООО «ТАИФ-НК АЗС» осуществляют анализ контроля качества на соответствие заявленным параметрам ГОСТа, — в материале «Реального времени».

Высокие стандарты качества

Доля продаж дизельных автомобилей на российском рынке постепенно увеличивается. Это объясняется прежде всего тем, что дизельный двигатель более экономичен и надежен. Однако есть у таких авто и существенный недостаток — в межсезонье переход с летнего на зимнее топливо. Поэтому эксплуатация дизельных автомобилей в зимний сезон для многих автовладельцев становится настоящим испытанием. Понижение температуры и смешение в резервуарах летнего топлива с зимним может привести к его замерзанию. Эти неприятности объясняются повышенным содержанием парафинов, которые кристаллизуются. Именно кристаллы парафинов, образуя комочки, постепенно забивают поры топливного фильтра, парализуя работу двигателя.

Чтобы этого не произошло, эксперты рекомендуют не только вовремя переходить на зимнее топливо, но и заправляться качественным топливом на проверенных АЗС.

Один из крупнейших игроков на розничном топливном рынке Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам высококачественное дизельное топливо стандарта Евро-5, которое напрямую поставляется на автозаправочные станции сети с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».

Качественные показатели зимнего ДТ Евро-5, класса 2 соответствуют и даже превосходят российский и европейский стандарты. Продукт компании характеризуется более низким содержанием массовой доли серы (не более 10 мг/кг) и полициклических углеводородов, благодаря чему снижается выброс вредных продуктов сгорания в атмосферу.

— Зимнее дизельное топливо рекомендуется использовать при отрицательных температурах в зависимости от класса. Его изготавливают изначально более легким и менее вязким, чем летнее, так как используют фракции, кипящие при более низкой температуре. Поэтому использование зимнего топлива в теплый период в связи с его изначально более легким компонентным составом не рекомендуем. Это может привести к снижению мощности и износу двигателя, — поясняет начальник лаборатории ООО «ТАИФ-НК АЗС» Олег Лукьянов.

ООО «ТАИФ-НК АЗС» предлагает своим клиентам высококачественное дизельное топливо стандарта Евро-5. Фото: Ринат Назметдинов

Высокое качество продукции, реализуемое на заправках «ТАИФ-НК АЗС», полностью соответствует всем требованиям ГОСТ 32511-2013 и техническим регламентам Таможенного союза 013/2011. О хорошем качестве топлива также говорят и неоднократные награды престижных конкурсов. Так, в 2019 году дизельное топливо Евро зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-3-К5) было отмечено дипломом 1-й степени конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

Дизельное топливо, реализуемое на заправках «ТАИФ-НК АЗС», проходит многоступенчатый контроль качества. Фото: Ринат Назметдинов

Реализацию зимнего дизельного топлива на всех АЗС сети компания начинает в соответствии с рекомендацией технического регламента Таможенного союза.

— ООО «ТАИФ-НК АЗС» строго работает по техническому регламенту, определяющему сроки начала и завершения реализации зимнего дизеля. При этом наши потребители могут быть уверены, что топливо обладает всеми морозоустойчивыми характеристиками, — заверяют в компании.

Многоступенчатый контроль

Прежде чем дизельное топливо попадает в автомобильные баки, оно проходит многоступенчатый контроль качества, начиная от заводской лаборатории и заканчивая контролем качества в резервуарном парке АЗС «ТАИФ-НК АЗС». Особое внимание уделяется грамотному переходу заправок на использование сезонного дизтоплива. Для исключения пересортицы и некорректного смешения зимнего, летнего и межсезонного топлива новый тип сливается только в порожний резервуар, после каждого смешения разносезонных видов топлива. После этого отобранные пробы передаются в лабораторию для подтверждения качества продукта.

Чтобы оно соответствовало стандартам, специалисты лаборатории ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводят исследования.

— Ежемесячно с каждого резервуара каждой автозаправочной станции «ТАИФ-НК АЗС» отбираются образцы, которые мы анализируем у себя в лаборатории на соответствие технического регламента Таможенного союза, — рассказывает Олег Лукьянов. — Зимнее топливо отличается от летнего более низкой предельной температурой фильтруемости. Для зимнего сорта оно составляет до минус 32 градусов Цельсия, а предельная температура помутнения класса 2 не выше минус 22 градусов. Речь идет о минимальной температуре, при которой дизельное топливо беспрепятственно прокачивается через фильтры топливной системы автомобилей.

Чтобы качество топлива соответствовало стандартам, специалисты лаборатории ООО «ТАИФ-НК АЗС» регулярно проводят исследования. Фото: Ринат Назметдинов

Помимо этого, зимнее дизельное топливо также соответствует другим требованиям ТГ ТС 013/2011: содержание серы не более 10 мг/кг, цетановое число — не менее 51, температура возгорания — 55, содержание воды — 200 мг/кг.

Как рассказывает сотрудник лаборатории, анализ проб топлива может занимать от 5 до 45 минут в зависимости от того, на какие показатели была отобрана проба. «В день в среднем делаем около 18 анализов. К примеру, на анализ предельной температуры помутнения уходит около 25 минут», — говорит лаборант ООО «ТАИФ-НК АЗС» Юлия Андреева.

А чтобы результаты исследований оказались точными, компания использует только современное оборудование ведущих отечественных производителей. Кроме того, все оборудование проходит регулярную поверку на соответствие требованиям ГОСТ, которую проводит Центр стандартизации, метрологии и испытаний РТ.

Устойчивая положительная динамика

Контроль качества топлива регулярно осуществляется и со стороны Управления рационального использования ТЭР. В Татарстане насчитывается 1 053 АЗС всех видов, почти половина из них принадлежит трем крупным компаниям, в числе которых автозаправочные станции ООО «ТАИФ-НК АЗС».

За прошлый год специалисты ведомства отобрали почти 2 тысячи проб топлива и провели их лабораторные испытания. Различные несоответствия бензина и ДТ регламентам выявлены лишь в 55 случаях. Это 2,8% всех проб. Для сравнения, годом ранее доля проб с браком составила 3,7%, а скажем, в 2006 году превышала 10%.

— В нашей республике наблюдается положительная динамика по качеству моторных топлив. Лаборатория фиксирует все меньше и меньше отклонений от ГОСТа. Сегодня большинство АЗС завозят дизельное топливо и бензины с заводов-изготовителей Татарстана. Уже с декабря АЗС начинают реализацию зимнего дизельного топлива. Поэтому сомневаться в качестве дизельного топлива я бы не стал, — отметил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» руководитель управления Роберт Гилязиев.

В Татарстане наблюдается положительная динамика по качеству моторного топлива. Фото: Ринат Назметдинов

Высоко оценивают качество дизельного топлива и клиенты компании ООО «ТАИФ-НК АЗС».

— Принципиально заправляюсь на «ТАИФ-НК АЗС», так как уверен в качестве дизельного топлива. Улучшилась тяга и автомобиль перестал дымить. В сравнении с другими заправками стал замечать, что на одном баке теперь проезжаю больше. Машина хорошо заводится, двигатель работает без перебоев и посторонних звуков, — говорит клиент компании Фарид Нигматуллин.

— Начала заправляться дизельным топливом на заправках «ТАИФ-НК АЗС» недавно. Полностью довольна сервисом и качеством обслуживания. Хочу отметить ровную работу двигателя. Поэтому надеемся, что морозы, которые характерны для наших широт, никак не скажутся на качестве дизеля. И что автомобиль будет так же хорошо заводиться, как и сейчас, — высказала надежду другой клиент ООО «ТАИФ-НК АЗС» Айгуль Якупова.

— Чтобы избежать проблем с двигателем, всегда заправляюсь на «ТАИФ-НК АЗС». И причин тому несколько: во-первых, некачественная солярка, которая реализуется на других АЗС. А в заводском качестве топлива «ТАИФ-НК» я уверен. Друзья тоже здесь заправляются и также высоко оценивают качество топлива. Радует и программа лояльности и постоянные стимулирующие акции компании. По карте «Альтернатива» всегда экономлю на дизельном топливе, что очень удобно, — добавляет еще один клиент Равиль Бухарметов.

Партнерский материал