Скидки для клиентов банка «Аверс» в сети «ТАИФ-НК АЗС» стали еще выгоднее

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» и ООО Банк «Аверс» продолжают совместную акцию «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо.

Теперь заправлять автомобиль в сети АЗС ГК ТАИФ стало еще выгодней! По условиям акции, при приобретении моторного топлива или сжиженного газа любого объема с использованием карты Банка «Аверс» клиент получает повышенную скидку. На бензины АИ-92, АИ-95 и сжиженный газ моментальная скидка составляет 7%, на АИ-98, дизельное топливо летнее и межсезонное — 6%.

На зимнее дизельное топливо скидка не распространяется.

Скидки действуют на всех автозаправочных станциях сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» при оплате топлива любой картой Банка «Аверс».

Акция «Командная игра» проводится до 30 ноября 2022 года. Обо всем подробнее — на официальном сайте taifazs.ru.

Напомним, предоставляемая скидка не суммируется со скидками по другим проводимым организатором акциям, но все чеки могут принять участие в конкурсе «Полный бак подарков», в рамках которого разыгрываются более 3000 ценных призов, главный приз — новый автомобиль Kia Seltos. Стать участником акции просто. Для этого необходимо заправить автомобиль на АЗС сети ГК ТАИФ с использованием дисконтных карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или оплатить топливо картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков, тем больше шансов на победу!