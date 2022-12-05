В сети «ТАИФ-НК АЗС» начались новогодние скидки!

Фото: ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Крупнейшая сеть автозаправочных станций Республики Татарстан ООО «ТАИФ-НК АЗС» не перестает радовать клиентов приятными предложениями, предоставляя участникам программы лояльности «Альтернатива» и держателям карт ООО Банк «Аверс» возможность приобретать на выгодных условиях качественное топливо от производителя.

С начала декабря в сети ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала новогодняя мегаакция «Новый 23». При покупке от 23 и более литров бензинов марок АИ-92 и АИ-95 с предъявлением карт «Альтернатива», «Альтернатива. Такси» или при оплате картой Банка «Аверс» клиенту предоставляется повышенная скидка в размере 4 рублей с каждого литра.

— Наша цель — сделать посещение автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» для наших клиентов еще более приятным и выгодным. И в преддверии Нового года мы хотим порадовать наших клиентов специальными предложениями, — говорит коммерческий директор компании Наиль Шайдуллин. — Заезжайте на наши АЗС, заправляйтесь с максимальной выгодой и будьте уверены в гарантии качества залитого в бензобак топлива!

Выгодные предложения действуют до 14 января 2023 года на всех АЗС сети ГК ТАИФ — «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой».

Предоставляемая скидка не суммируется с другими действующими акциями, однако чеки могут принять участие в другой популярной акции сети АЗС — «Полный бак подарков». В рамках этой акции клиенты могут принять участие в розыгрыше более 3 000 ценных призов. Стать участником акции достаточно просто — необходимо заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт», «Автодорстрой» с предъявлением карты «Альтернатива» или оплатить картой Банка «Аверс», зарегистрировать код из чека на сайте taifazs.ru/fulltank. Чем больше чеков вы регистрируете, тем больше шансов на победу!

Совсем скоро на «ТАИФ-НК АЗС» состоится второй этап розыгрыша. На кону — снегоход, подарочные сертификаты на путешествие, годовой запас топлива и еще более 1 000 призов. Поспешите присоединится к числу участников акции! Ценные подарки уже ждут вас на «ТАИФ-НК АЗС».

Акция «Полный бак подарков» продлится до 31.01.2023 года.

Более подробно об условиях акций, проводимых на «ТАИФ-НК АЗС», можно ознакомиться на официальном сайте taifazs.ru.

