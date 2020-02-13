На АЗС «ТАИФ-НК» можно заправить автомобиль с помощью мобильного приложения

Теперь заправить автомобиль на АЗС «ТАИФ-НК» стало проще благодаря мобильным приложениям «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber. Сервисы предназначены для онлайн-оплаты топлива на всех автозаправочных станциях сети без касс и даже не отходя от своего автомобиля.

Приложение работает предельно просто. Пользователь может выбрать нужную АЗС на карте, либо система автоматически определит, где вы находитесь. Подъехав к нужной колонке, необходимо указать ее номер, вид топлива, сумму или объем, на который хотите заправиться.

И уже для оплаты достаточно одного клика в приложении, которое соответственно подвязано к личной банковской карте или расчетному счету предприятия. После этого автоматически топливораздаточная колонка заправит автомобиль. Если оплаченное топливо не поместилось в бак, то остаток суммы вернется на карту, как только клиент повесит заправочный пистолет обратно в колонку.

Мобильные приложения «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber доступны на платформах iOS и Android.